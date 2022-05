Každoroční pochod židovských nacionalistů Jeruzalémem provázely střety s Palestinci a policií

V ulicích starého města se bili mladí židovští a palestinští radikálové a policie. Už během dne vyvolal vstup několika tisícovek židovských nacionalistů na Chrámovou horu napětí.

Někteří účastníci pochodu skandovali „Smrt Arabům“, „Ať vaše vesnice shoří“ a další protiarabské slogany či hesla vyzývající k násilí. Podle serveru listu The Times of Israel se akce odhadem zúčastnilo na 50 000 lidí. V jednu chvíli nad nimi proletěl bezpilotní letoun s palestinskou vlajkou, který policie krátce nato zabavila.

Server The Jerusalem Post s odvoláním na izraelskou policii napsal, že palestinští radikálové na Chrámové hoře ráno z oken mešity Al-Aksá házeli na policisty židle a petardy, další pak kamení. Policie jich několik zadržela, podle The Times of Israel bylo zadrženo i několik židů. Důvod server neuvádí, k zatýkání ale policisté přistoupili podle něj poté, co někteří na místě mávali izraelskými vlajkami.

Israeli security forces have formed a line between us journalists and the flag marchers, after this happened at #Jerusalem’s Damascus Gate.



Some marchers are throwing plastic bottles at us, mocking us about the killing of Shireen Abu Akleh. pic.twitter.com/9MXOy9jk7y