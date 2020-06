V Izraeli se potýkají s druhou vlnou koronaviru. Důvodem je podle médií otevření škol

Izrael ztrácí kontrolu nad novou vlnou epidemie koronaviru. S odvoláním na nejmenované experty to tvrdí deník The Times of Israel. Koncem týdne mohou denní počty nově nakažených atakovat tisícovku a dosáhnout tak nejvyšších březnových čísel. Druhá vlna nákazy vrací do hry některá už zrušená opatření. Jeruzalém 12:00 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odběr vzorků pro testy na koronavirus v Jeruzalémě | Foto: Ammar Awad | Zdroj: Reuters

Izraelské úřady opět zavedly některá z protikoronavirových opatření, která ve snaze oživit ekonomiku postupně rozvolňovaly. Stalo se tak poté, co počet nakažených v regionu stoupl, což podle expertů může značit nástup obávané druhé vlny infekce. V úterý Izrael zaznamenal 428 nových případů.

Uzávěry jsou však lokální a vzhledem k ekonomickým dopadům je nepravděpodobné, že by opět platily pro celý Izrael, píše agentura Reuters. Stimulační plán ve výši bilion šekelů už nyní tlačí izraelský rozpočtový deficit za rok 2020 na odhadovaných 11 procent hrubého domácího produktu.

Vláda tak nechce příliš vracet zrušená opatření a zkouší, jak si země teď poradí s novou vlnou bez velkých restrikcí. Výjimkou, o jejíž znovuzavedení vláda momentálně jedná, je kontroverzní elektronická karanténa, která byla zrušena začátkem června. V rámci tohoto opatření izraelská kontrarozvědka stopuje mobilní telefony všech Izraelců, aby vysledovala pohyb lidí nakažených koronavirem.

Izraelská média dávají druhou vlnu koronaviru do souvislosti s květnovým otevřením škol. Před jejich otevřením byly denní přírůstky nově nakažených pouze v jednotkách a dolních desítkách, po otevření začala čísla rychle růst, a školy se tak staly novým epicentrem nákazy. Nyní se ta epicentra už přestěhovala do celých čtvrtí a měst, a úřady některá města dokonce izolovaly.

Lokální omezení

Lokální omezení pohybu ve středu vešlo v platnost například v jednom městečku v centrálním Izraeli a několika čtvrtích města Tiberias, kde je počet nově infikovaných obzvlášť vysoký. Znovu se také otevírají už uzavřená karanténní ubytovací zařízení pro nemocné a znovu se otevírají specializovaná oddělení v izraelských nemocnicích.

Premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že očekává zpřísnění protikoronavirových opatření i v dalších izraelských komunitách, a vyzval Izraelce, aby dodržovali pokyny o bezpečných rozestupech. Od pondělí může izraelská policie také udělovat pokuty ve výši 500 šekelů (3450 Kč) za nenošení roušky na veřejnosti.

Izrael byl mezi prvními státy, které zavedly protikoronavirová opatření a uzavřely své hranice. Znovu otevřít hranice měli Izraelci původně v plánu už během června. Kvůli nové vlně vláda ale o otevření země přestala mluvit. Opatrná vyjádření ukazují na to, že by to mohlo být nejdříve na začátku srpna.

Celkově si v Izraeli protikoronavirové tažení vybralo velkou ekonomickou daň – stimulační plán ve výši 1000 miliard šekelů už nyní tlačí izraelský rozpočtový deficit za rok 2020 na odhadovaných 11 procent hrubého domácího produktu. Na druhou stranu ale však tato opatření v rychlosti zvládnutí viru zafungovala. Prvotní denní nárůsty nemocných, které se pohybovaly ve stovkách, klesly až na jednociferná čísla. Izrael dosud eviduje 308 úmrtí s koronavirem, což je výrazně méně než v mnoha jiných vyspělých zemích.