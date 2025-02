Izrael obnoví boje, pokud Hamás do soboty nepropustí další rukojmí, řekl Netanjahu

Současné příměří v Pásmu Gazy skončí a Izrael obnoví intenzivní boje až do úplné porážky Hamásu, pokud palestinské teroristické hnutí do sobotního poledne nepropustí izraelské rukojmí. V úterý to prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

