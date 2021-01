Izrael naočkoval už skoro dva miliony lidí. Netanjahu chce ještě zrychlit a pandemii ukončit do února

Vakcínu už v Izraeli dostala víc než pětina obyvatel. Někteří za sebou mají i druhou dávku. Izrael očkuje nejrychleji na světě a plánuje být ještě efektivnější. Cílem je podle premiéra Benjamina Netanjahua ukončit pandemii koronaviru v zemi už v únoru. Od úterý přichází na řadu nové skupiny obyvatel, na jiné se naopak zapomíná. Jeruzalém 10:57 12. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský lékař z Tel Avivu dostává druhou dávku vakcíny proti koronaviru | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Doteď se mohli v Izraeli nechat očkovat lidé starší šedesáti let, lidé se zdravotními problémy a zdravotníci. Od úterý přibývá věková skupina 55 až 59 let a učitelé. Těch se podle ministerstva na úterý registrovaly už tisíce. Své kantorství a tím i nárok mají na místě prokázat tím, že ukážou svou poslední výplatní pásku.

Podle databáze World in Data měl Izrael v pondělí 21 naočkovaných na 100 obyvatel. To je skoro 1,9 milionu podaných dávek vakcíny. Cílem je co nejrychleji dosáhnout hranice 5,5 milionu očkovaných z devíti milionů obyvatel.

Rychlost očkování populace vyplývá z řady faktorů. Izrael je relativně malá země i co se rozlohy týče, má digitalizované zdravotnictví, vláda vedla důslednou mediální kampaň a neváhala ve velkém nasadit armádu.

A je tu i politický motiv. Premiér Netanjahu bude v březnu usilovat o znovuzvolení. A vítězství nad koronavirem by mu navzdory korupčním skandálům zajistilo velkou popularitu. Netanjahu navíc ohlásil, že chce ještě zrychlit. Denně chce rozdat až 170 tisíc vakcín.

Některé skupiny obyvatel ale čekají marně. Navzdory národnímu plánu se zatím neočkují senioři mezi vězni. U premiéra si na to stěžuje ministr spravedlnosti.

A pak také Palestinci. Na okupovaném Západním Břehu a v Gaze jich žije asi pět milionů, izraelské plány s nimi ale nepočítají. Jeruzalém tak čelí výzvám, aby zahrnul i arabské obyvatelstvo na územích, která ovládá. Palestinská samospráva zatím o pomoc nepožádala. Deník The Guardian podotýká, že jde o příznačnou ukázku toho, jak bohaté státy nakoupily vakcínu a chudé musí počkat.

Důvod k optimismu

V Izraeli ale stále bojují s pandemií. V pondělí zaznamenali dalších skoro 6900 nových případů nákazy, pozitivních bylo 7,2 procenta odebraných vzorků. Zdravotníci evidují zhruba tisíc vážných případů covidu-19.

Dál tam platí přísný lockdown, zavřené jsou školy, zbytné podniky. V zemi také zaznamenali infekčnější britskou variantu viru. Lidé prý navíc v důsledku dobrých zpráv polevili.

Podle vládních expertů ale je důvod k optimismu, křivka se zplošťuje. Efekt očkování má být vidět zhruba za tři týdny.

Pokud vláda splní slib naočkovat 5,5 milionu lidí v únoru, tak pak začne postupně rozvolňovat. Poradci pro oblast zdravotnictví by v úterý měli premiérovi představit plány pro otevírání země.

Ten kdo dostane druhou dávku vakcíny, má po týdnu od ministerstva zdravotnictví obdržet certifikát. Ten má zaručit, že se na daného obyvatele nebudou vztahovat karanténní opatření.