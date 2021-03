Vakcínová diplomacie, vzor Izrael: Babišova cesta se stává součástí Netanjahuovy předvolební kampaně

Izrael se v rychlosti očkování proti koronaviru stal vzorem pro celý svět. V posledních týdnech se ale ukazuje, že pro řadu států Evropy je nejen inspirací, ale také novým spojencem. Po Rakousku a Dánsku s ním chce navázat užší spolupráci také Česko a Maďarsko, kterým už Izrael věnoval i své přebytečné vakcíny. Premiér Benjamin Netanjahu doufá, že mu úspěchy v zahraničí pomohou v nadcházejících volbách, výsledek je ale nejistý. Analýza Tel Aviv 5:33 11. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český premiér Andrej Babiš (vlevo) se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Po Srbsku a Maďarsku odlétá český premiér Andrej Babiš (ANO) sbírat zkušenosti s očkováním proti covidu-19 do Izraele, který se v tempu podávání vakcín stal světovým lídrem.

Cesta, které se účastní také předseda maďarské vlády Viktor Orbán, do jisté míry navazuje na předchozí návštěvu Izraele rakouského kancléře Sebastiana Kurze a dánské premiérky Mette Frederiksenové. Ti odletěli za izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem minulý týden a domů se vrátili s jasným výsledkem – během trojstranných rozhovorů se domluvili na založení fondu pro financování výzkumu a vývoje vakcín. Na projektu by se přitom rád podílel i šéf české vlády.

V době, kdy se kvůli opožděným dodávkám vakcín vydává část Evropy vlastní cestou při získávání očkovacích látek, tak některé evropské vlády nachází nového partnera a spojence v boji s covidem právě v Izraeli.

„Izrael si velmi přál ukázat světu, že ví, jak na to. Celkově to ale zapadá do spolupráce v jiných oblastech, kde je pro některé evropské země inspirací, jako jsou start-upy a podobně,“ říká pro iROZHLAS.cz ředitelka Herzlova centra izraelských studií Univerzity Karlovy Irena Kalhousová, podle které Izraeli v boji s pandemií pomohlo nejen jeho digitalizované zdravotnictví, ale také připravenost řešit krizové situace, zatímco v Česku se ukázal pravý opak.

Evropské pošilhávání po Izraeli

Evropské země na spolupráci s Izraelem láká právě jeho technologické zázemí, na které před návštěvou poukazoval mimo jiné také premiér Babiš.

Jak ale upozorňuje například deník The Financial Times, hledání vlastních cest při zajišťování očkovacích látek včetně ohlášené „vakcínové aliance“ mezi Dánskem, Rakouskem a Izraelem dostává unijní očkovací kampaň pod další tlak.

„Musíme se připravit na další mutace a nebýt ve výrobě vakcín druhé generace závislí pouze na EU,“ prohlásil Kurz po jednání. Podle izraelského deníku Haaretz byla vůči unijnímu vakcinačnímu programu podobně „kritická“ také dánská premiérka.

I Frederiksenová zdůraznila, že je potřeba rozšířit kapacity nad rámec vakcinačního programu unie, proto se prý její vláda rozhodla pro spolupráci s Izraelem. Na otázku, zda Dánsko a Rakousko tedy usilují o to jít vlastní cestou v získávání vakcín, podle izraelského listu odpověděla: „Můžete to tak nazvat.“

Podobným směrem se nyní plánuje vydat také Česko, které má s Izraelem dlouhodobě velmi úzké vazby. I díky tomu bylo mezi prvními zeměmi, které od izraelské vlády získaly symbolický dar 5000 dávek vakcín vyvinutých americkou společností Moderna.

Přebytečné očkovací látky má od Netanjahua přislíbené také Maďarsko, které chce s Izraelem navázat užší spolupráci v boji s koronavirem podobně jako Česko, Rakousko nebo Dánsko.

„Maďarsko se za Orbána stalo zemí, která o sobě tvrdí, že je nejvíc proizraelská v Evropě. Ale je to sporné – interpretovala bych to jako snahu Orbána vyvrátit obvinění, že staví na antisemitských voličích a že jeho politická rétorika rozdmýchává nacionalistické vášně, tedy i antisemitismus. Je ale pravda, že v tomto směru Maďarsko dohání Českou republiku a Polsko, které mají vztahy s Izraelem velmi intenzivní dlouhodobě,“ podotýká Kalhousová.

Izraelská vakcínová diplomacie

Česko není jedinou zemí, která pětitisícový dar koronavirových vakcín od Izraele obdržela. Mezi prvními je získal také Honduras a čekají na ně i další země, které jsou blízkými spojenci Izraele.

Netanjahu tak rozjel vlastní „vakcínovou diplomacii“, podobně jako to dělá Čína nebo Rusko, plán zaslat přebytečné vakcíny dalším spojencům ale vláda krátce nato musela pozastavit. Rozdávání vakcín v době, kdy země nemá kompletně naočkovanou vlastní populaci a kdy nejsou naočkovaní Palestinci, vyvolalo ostrou vlnu kritiky i v řadách izraelské vlády.

Proti se postavil mimo jiné ministr obrany Benjamin Ganc. „Skutečnost, že Netanjahu nezodpovědně a bez předchozí diskuse obchoduje s vakcínami, které byly zakoupeny z peněz izraelských daňových poplatníků, vypadá, jako by řídil nějaké království, a nikoli demokratický stát,“ napsal na twitteru politik za stranu Modrobílí.

Na stranu odpůrců Netanjahuovy vakcínové diplomacie se postavili také představitelé justice, podle kterých premiér neměl právo vakcíny odeslat, aniž to projednal s vládou. Po zhruba dvou týdnech se ale plán na odeslání přebytečných vakcín spojencům znovu rozběhl, nově se ale má řídit pravidly stanovenými tamním generálním prokurátorem.

O zaslání vakcín proti covidu-19 tak izraelská vláda nyní jedná s dvacítkou států. Podle serveru The Times of Israel má jít dohromady o zhruba 100 tisíc dávek vakcíny od společnosti Moderna, kterým má koncem května vypršet datum použitelnosti. Kromě Maďarska jsou mezi nimi i Kypr, Mauritánie, Maledivy, San Marino, Etiopie, Čad, Keňa, Uganda a Guinea.

„Je potřeba si uvědomit, že v Izraeli jsou za 14 dní volby. Do velké míry je to součástí Netanjahuovy kampaně, za pomoci které chce izraelským voličům ukázat: jsem velký lídr, díky kterému má Izrael skvělé vztahy s řadou států. Tato snaha trochu utrpěla po amerických volbách, protože v Bílém domě už není tak příznivě nakloněný politik, a očkovací kampaň k tomu měla znovu trochu přispět. Není ale zcela jednoznačné, jak to zapůsobí na domácí publikum,“ říká analytička s odkazem na kritiku, kterou rozdávání vakcín jiným zemím u části politické scény vyvolalo.

Je třeba připomenout i to, že řada z obdarovaných zemí už přesunula své velvyslanectví do sporného Jeruzaléma nebo přesunutí diplomatických úřadů z Tel Avivu zvažuje. Český konzulát v Jeruzalémě ostatně během návštěvy Izraele otevře také premiér Babiš.

Tím se ale netají ani samotný Netanjahu. „Rétorika premiéra je taková, že tyto země přislíbily stěhování ambasád do Jeruzaléma. Je to součást Netanjahuovy kampaně a něčím, čím se bude moct chlubit. Je ale otázkou, kolik zemí na to skutečně přistoupí, protože těch vakcín od Izraele bude jen pár. Nevím tedy, jestli dojde přímo na stěhování ambasád, nebo spíš příznivější pohled na Izrael v rámci mezinárodních institucí,“ dodává Kalhousová.

Řadu věcí Netanjahu nezvládl

Právě vakcínová diplomacie a především rychlé tempo očkování proti koronaviru jsou pro izraelského premiéra hlavními trumfy, které mu – jak sám doufá – ve volbách 23. března pomohou.

Za skoro dva měsíce se Izraeli podařilo alespoň jednou dávkou vakcíny proti covidu-19 naočkovat zhruba polovinu své devítimilionové populace, koncem minulého týdne tak mohl uvolnit část tvrdých protiepidemických opatření. Pro držitele takzvaných zelených pasů, kteří jsou naočkováni oběma dávkami vakcíny, se znovu otevřely vnitřní prostory barů a restaurací, s omezenou kapacitou se mohou konat také sportovní zápasy, koncerty nebo konference.

„Uvolnění na společnost samozřejmě působí obrovsky pozitivně, na druhou stranu je tam ale strašně moc jiných problémů, které Netanjahu nezvládl. Roste například napětí mezi ultraortodoxní a sekulární komunitou. Netanjahu je s ultraortodoxními stranami de facto v koalici a neudělá nic, co by je rozhořčilo, a to u velké části izraelské společnosti působí velmi negativně,“ říká Kalhousová s tím, že politická vazba na náboženské strany může premiéra oslabit.

K parlamentním volbám půjdou Izraelci už počtvrté během dvou let, politická scéna ale zůstává rozpolcená. Nakolik se tedy úspěchy v očkování podepíšou na výsledku Netanjahuova Likudu, bude jasné až po 23. březnu.

„Je celkem zřejmé, že Netanjahu volby vyhraje, ale není vůbec jasné, jestli bude schopný sestavit koalici. V tomto směru se Izrael nikam neposunul a čtvrté volby mohou dopadnout velmi podobně jako ty předchozí – koalice nebude silná, nebo dokonce nebude vůbec,“ uzavírá odbornice na Izrael.