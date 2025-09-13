Izrael odpálil rakety na Katar z Rudého moře. Trumpa informoval pozdě, ten už nemohl zareagovat

Izrael při úterním útoku na Katar použil balistické rakety odpálené bojovými letadly v Rudém moři. Napsal to deník The Wall Street Journal, kterému to řekli američtí představitelé seznámení s detaily operace. O útoku, jehož cílem bylo vedení teroristického hnutí Hamás, se Spojené státy dozvěděly s tak malým předstihem, že mu nedokázaly zabránit. Washington úder, jenž zasáhl jeho spojence na Blízkém východě, kritizoval.

Dauhá/Tel Aviv/Washington Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Kouř stoupá z exploze, údajně způsobené izraelským útokem, v Dauhá v Kataru v úterý 9. září 2025

Izrael použil balistické rakety, jež uskutečnily část letu ve vesmíru, aby se vyhnul kritice, že pro úder na Katar využil vzdušný prostor Saúdské Arábie | Zdroj: ČTK / AP

„Informace byla poskytnuta tak krátce před odpálením raket, že nebylo vůbec možné zastavit či zvrátit rozkaz,“ uvedl jeden americký činitel.

‚Hajjá se zúčastnil pohřební modlitby v Kataru.‘ Hamás oznámil, že jeho lídr žije

Číst článek

Informaci od Izraelců následně americká armáda poskytla Bílému domu, který pak nechal informovat Katar. Arabský stát ale informaci o úderu dostal až několik minut poté, co rakety dopadly na jeho území.

Izrael použil balistické rakety, jež uskutečnily část letu ve vesmíru, aby se vyhnul kritice, že pro úder na Katar využil vzdušný prostor Saúdské Arábie. Právě s touto zemí se Izrael snaží už mnoho let normalizovat diplomatické vztahy.

Podle deníku The Wall Street Journal škody na zasažené budově a jejím okolí ukazují, že Izrael použil přesně naváděné zbraně s relativně malou bojovou hlavicí. Škody v okolí budovy byly totiž omezené.

Úder však zřejmě nebyl úspěšný, protože podle informací médií nezabil vedení Hamásu. Zahynulo při něm pět níže postavených členů hnutí a jeden katarský policista.

‚Státní terorismus.‘ Netanjahu porušuje mezinárodní zákony, musí před soud, řekl katarský premiér

Číst článek

Od úderu se Spojené státy fakticky distancovaly. Americký prezident Donald Trump ho označil za nešťastný incident a uvedl, že neslouží izraelským ani americkým zájmům. Katar patří k nejbližším spojencům USA v regionu.

V pátek večer katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání jednal právě s Trumpem a dalšími představiteli administrativy.

Podle zdrojů agentury Reuters se hlava Spojených států a američtí představitelé snažili Katar přesvědčit, aby nadále působil spolu s Egyptem a USA jako zprostředkovatel jednání mezi Izraelem a Hamásem ve snaze dohodout se na příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme