Izrael odpálil rakety na Katar z Rudého moře. Trumpa informoval pozdě, ten už nemohl zareagovat
Izrael při úterním útoku na Katar použil balistické rakety odpálené bojovými letadly v Rudém moři. Napsal to deník The Wall Street Journal, kterému to řekli američtí představitelé seznámení s detaily operace. O útoku, jehož cílem bylo vedení teroristického hnutí Hamás, se Spojené státy dozvěděly s tak malým předstihem, že mu nedokázaly zabránit. Washington úder, jenž zasáhl jeho spojence na Blízkém východě, kritizoval.
„Informace byla poskytnuta tak krátce před odpálením raket, že nebylo vůbec možné zastavit či zvrátit rozkaz,“ uvedl jeden americký činitel.
Informaci od Izraelců následně americká armáda poskytla Bílému domu, který pak nechal informovat Katar. Arabský stát ale informaci o úderu dostal až několik minut poté, co rakety dopadly na jeho území.
Izrael použil balistické rakety, jež uskutečnily část letu ve vesmíru, aby se vyhnul kritice, že pro úder na Katar využil vzdušný prostor Saúdské Arábie. Právě s touto zemí se Izrael snaží už mnoho let normalizovat diplomatické vztahy.
Podle deníku The Wall Street Journal škody na zasažené budově a jejím okolí ukazují, že Izrael použil přesně naváděné zbraně s relativně malou bojovou hlavicí. Škody v okolí budovy byly totiž omezené.
Úder však zřejmě nebyl úspěšný, protože podle informací médií nezabil vedení Hamásu. Zahynulo při něm pět níže postavených členů hnutí a jeden katarský policista.
Od úderu se Spojené státy fakticky distancovaly. Americký prezident Donald Trump ho označil za nešťastný incident a uvedl, že neslouží izraelským ani americkým zájmům. Katar patří k nejbližším spojencům USA v regionu.
V pátek večer katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání jednal právě s Trumpem a dalšími představiteli administrativy.
Podle zdrojů agentury Reuters se hlava Spojených států a američtí představitelé snažili Katar přesvědčit, aby nadále působil spolu s Egyptem a USA jako zprostředkovatel jednání mezi Izraelem a Hamásem ve snaze dohodout se na příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích.