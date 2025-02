Izrael odsunul propuštění Palestinců na neurčito, požaduje záruky, že Hamás předá další rukojmí

V rámci dohody o příměří měl Izrael po sobotním předání šesti rukojmích Hamásem propustit na šest stovek palestinských vězňů, což se nestalo. Hamás rozhodnutí odsoudil a tvrzení Izraele o „ponižujícím“ předávání rukojmích označil za nepravdivé a za záminku k nedodržení dohody.

Kancelář izraelského premiéra v prohlášení znovu kritizovala Hamás za to, jakým způsobem organizuje předávání rukojmích, a sice při veřejných propagandistických manifestacích, které úřad považuje za porušení dohody o příměří. „Bylo rozhodnuto pozdržet propuštění teroristů (palestinských vězňů) plánované na včerejšek (sobotu) do doby, než bude zaručeno další předání rukojmích, a to bez ponižujících ceremonií,“ citovala prohlášení úřadu izraelská média.

Hamás v sobotu při veřejných manifestacích na dvou místech v Pásmu Gazy předal pět ze šesti rukojmích, kteří se toho dne dostali na svobodu. Tento způsob předávání kritizuje i Červený kříž, který od Hamásu rukojmí přebírá. Palestinské hnutí navíc v sobotu večer zveřejnilo video, které ukazuje, že u jednoho sobotního předávání byli i dva Izraelci, které Hamás unesl při útoku z předloňského října a stále je drží v zajetí. Jednalo se o Evjatara Davida a Guye Gilbou-Dalala, napsala agentura AFP. Tato zpráva rovněž vyvolala v Izraeli nevoli.

Hamás se v neděli ráno proti argumentům premiéra ohradil a odklad propuštění vězňů označil za hrubé porušení dohody o příměří. „Netanjahuovo rozhodnutí odráží úmyslnou snahu rozbít dohodu, představuje jasné porušení jejích podmínek a ukazuje nespolehlivost okupace (Izraele) při plnění závazků plynoucích z dohody,“ uvedl v prohlášení podle agentury Reuters člen politického vedení Hamásu Ezzat Rašk. Hnutí současně vyzvalo zprostředkovatele, jimiž jsou Katar a Egypt, k přijetí okamžitých kroků.

Netanjahuovo rozhodnutí údajně přišlo až ve chvíli, kdy 602 vězňů již sedělo v autobusech, které měly odjet z věznice Ofer, napsal server The Times of Israel (ToI). Místo toho jim bylo řečeno, aby si zase vystoupili s tím, že jejich propuštění se odkládá na neurčito.

Rašk také uvedl, že předávací ceremoniály rukojmí nijak neurážejí a jsou naopak „spíše odrazem humánního a důstojného zacházení s nimi“. „Skutečnou urážkou“ je podle něj to, čemu jsou při propouštění vystaveni palestinští vězni.

V rámci současné dohody o příměří by Hamás měl předat příští týden ještě čtyři rukojmí, kteří jsou však mrtví. Propuštění dalších živých lidí držených v zajetí Hamásem by se mělo uskutečnit až v rámci takzvané druhé fáze příměří. Jednání o této druhé etapě, jež by prodloužila současné příměří, které trvá od 19. ledna a končí příští neděli, jsou však nejspíše teprve na začátku. Jak podotýká server ToI, v současnosti neexistuje žádná dohoda, která by zaručila předání dalších živých lidí ze strany Hamásu.

Izrael a Hamás si nyní předávají rukojmí a vězně v rámci první fáze příměří. Izraelské vedení nyní zvažuje několik možností, napsal izraelský list Haarec. Prodloužit první fázi dohody s cílem zajistit propuštění dalších rukojmích výměnou za pokračování klidu zbraní; pod tlakem Spojených států a přes odpor Netanjahua a některých ministrů jeho koaliční vlády přikročit k druhé fázi; nebo obnovit v nějaké formě vojenské operace. Izraelský obranný aparát při diskusích o dalším postupu v posledních dnech zdůrazňuje, že je připraven vrátit se k válce.

Hamás dosud během první fáze propustil 30 rukojmích, včetně pěti Thajců nad rámec dohody, a předal čtyři těla zabitých zajatců, zatímco Izrael na oplátku propustil na 1100 vězňů. Velká část z nich však byla zadržována, aniž by byla za něco odsouzena. Až do soboty výměny probíhaly v rozmezí několika hodin. Dohoda také počítá s navýšením humanitární pomoci do Pásma Gazy či s odchodem izraelských vojsk z většiny tohoto palestinského území.