Vesnice Abú Dís jako palestinské hlavní město? Místní obyvatelé to razantně odmítají

Po americkém uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele se metropolí budoucího palestinského státu možná stane vesnice Abú Dís. Počítá s tím mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa, tvrdí izraelský politik Ja'ir Lapid. Bílý dům na něm spolupracuje s Izraelem a Saúdskou Arábií. Podrobnosti se svět dozví možná už v červnu po skončení ramadánu. Palestinský prezident Mahmúd Abbás se ale podobným návrhům vysmál, stejně jako další Palestinci. Od stálého zpravodaje Abú Dís 6:30 28. května 2018 Odříznutí Abú Dísu od zbytku města je totální, autem se musí zeď objet přes nejbližší checkpoint, takže cesta na druhou stranu zdi trvá i hodinu.

„Abú Dís není Jeruzalém. Je to vesnice východně od města. Pro mě je Jeruzalém Staré město s hradbami a blízké okolí,“ popisuje pro Radiožurnál Lu´áj Irikát. V Abú Dís má truhlářskou dílnu a kromě toho starý rodinný dům, kterému před patnácti lety vyrostla před okny osm metrů vysoká betonová zeď.

Na centrum Jeruzaléma se teď už může dívat jen ze střešní terasy, kam mě vede, a odkud jsou krásné výhledy. Na jedné straně jako na dlani staré město se zlatou kupolí Skalního dómu, na druhé straně údolí Jordánu a Mrtvé moře.

„Ta zeď náš život pochopitelně hodně ovlivnila. Pro Abú Dís byl Jeruzalém přirozeným centrem. Teď je tu mrtvo, ceny šly proto nahoru a do Jeruzaléma si musím vyřizovat povolení. Musel jsem tam nedávno s kolenem do nemocnice," říká Lu´áj.

Odříznutí Abú Dísu od zbytku města je totální, autem se musí zeď objet přes nejbližší checkpoint, takže cesta na druhou stranu zdi trvá i hodinu.

Abú Dís je od centra Jeruzaléma stejně daleko jako izraelské vládní budovy na druhé straně města. Že by tu ale vzniklo hlavní město palestinského státu Lu´áj naprosto odmítá: „To je návrh, který nemůžu přijmout. Žádný Palestinec ho nemůže přijmout. Ještě pořád váháme, jestli vůbec uznat Izrael. Naše vláda ho sice uznala, ale lidi ne. Třeba si o tom Izrael rozhodne jednostranně a my to přijmeme jako realitu, sžijeme se s tím. To ale neznamená, že se s tím vnitřně smíříme."

Abú Dís měl být hlavním městem Palestiny

Jen kousek od Lu´ájovy truhlářské dílny je obrovská nedostavěná budova v těsné blízkosti bezpečnostní bariéry, tedy té betonové dělící zdi.

„Tohle byla budova parlamentu, pak ji ale převzala univerzita a budou tam laboratoře. Postavili ji koncem devadesátých let, kdy Abú Dís navrhovali jako hlavní město Palestiny, to se ale nikdy nestane," říká mi místní obyvatel Ahmad.

S Abú Dísem jako palestinským administrativním centrem se počítalo už dřív. Nedokončená budova tu teď stojí jako memento neúspěšného mírového procesu.

Ani Ahmad nesouhlasí s tím, že by se jeho vesnice či předměstí, stalo hlavním městem Palestiny: „Je to konspirace Trumpa, Saúdské Arábie a všech, kdo jsou proti palestinské věci. Abú Dís je Jeruzaléma součástí, je to východní brána do města, ale naším věčným hlavním městem je Jeruzalém jako takový," trvá na svém Ahmad, mladý obyvatel Abú Dísu.