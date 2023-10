Izraelské ministerstvo řeší vysídlení Palestinců z Gazy do Egypta. Premiér to označuje za úvahu

Na izraelském ministerstvu pro zpravodajské služby vznikl dokument, který doporučuje nuceně vysídlit Palestince z Pásma Gazy do Egypta, na Sinajský poloostrov. V noci na pondělí o tom informoval server The Times of Israel. Palestinci, kterých v Gaze žije 2,3 milionu, se podobného scénáře hrozí a odmítají ho. Proti jakémukoliv přesunu Palestinců na své území je také Egypt. Tel Aviv 7:22 30. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dokument upozorňuje na pravděpodobné potíže mezinárodního schválení takového kroku, ale zároveň nucený transfer obyvatel ospravedlňuje jako řešení problému uprchlíků, kteří hledají úkryt před válkou.

Izrael v Gaze podniká rozsáhlé letecké i pozemní útoky jako odvetu za masakry palestinského radikálního hnutí Hamás v Izraeli ze 7. října, při nichž zemřelo 1400 lidí, převážně civilistů.

Materiál předkládá i dvojici jiných možných řešení. Jedním z nich by bylo nechat po skončení války, jejímž cílem je zničit Hamás, v Gaze vládnout palestinskou samosprávu, která nyní kontroluje části Západního břehu.

Druhým pak podpořit jiný místní režim. Obě tyto varianty pro úzké pobřežní pásmo, v němž už si izraelské útoky vyžádaly přes 8000 obětí, z velké části dětí, pak dokument ale zavrhuje. Jedním z hlavních důvodů je to, že by tyto možnosti nesloužily jako dostatečné odstrašení před dalšími útoky na Izrael.

Izraelská vláda význam dokumentu podle The Times of Israel snižuje. Kancelář premiéra Benjamina Netanjahua deníku Haarec řekla, že materiál představuje „počáteční úvahy“ týkající se této otázky, kterými se teď úřady nezabývají, protože se soustředí na válku, a ne na to, co bude den po ní.

Palestinci se scénáře vysídlení hrozí, v neposlední řadě proto, že jim připomíná roky 1948 a 1967, kdy jich statisíce opustily palestinská území. V první arabsko-izraelské válce (1948-1949), kdy na Izrael zaútočila koalice arabských zemí, opustilo své domovy nebo z nich bylo vyhnáno 750 000 Palestinců. Dodnes to označují za nakbu, neboli národní katastrofu.

Po šestidenní válce v roce 1967, během které Izrael obsadil Západní břeh, východní Jeruzalém i Pásmo Gazy a další území, je následovalo dalších asi 320 000 Palestinců. Západní břeh Izrael v rozporu s mezinárodním právem okupuje dodnes a na tomto území staví stále další židovské osady.

Šéf palestinské samosprávy Mahmúd Abbás se během nynějšího konfliktu nechal slyšet, že Palestinci neopustí svou vlast a nedovolí nikomu, aby je vyhnal. Jeho obavy zřejmě zvýšila i izraelská mnohokrát opakovaná výzva obyvatelům severní části Gazy, aby ji opustili a přesunuli se na jih tohoto pásma, tedy blíže k hranicím s Egyptem. Jeruzalém ji zdůvodnil tím, že chce zabránit úmrtí civilistů na bojišti.