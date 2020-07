Anexi palestinského území Izrael zatím neprovede. Vláda kontroverzní plán na poslední chvíli odložila

K plánované anexi Západního břehu Jordánu ve středu nedojde. Po setkání s americkými velvyslanci to naznačil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Práce na plánu však podle něj neustává. Připravovanou anexi, při níž chce Izrael rozšířit svou suverenitu o údolí Jordánu a židovské osady, odsuzují především evropské státy a většina arabského světa. Jeruzalém 8:39 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Benjamin Netanjahu | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Rozhodnutí anexi odložit oznámil Netanjahu po jednání se zvláštním americkým velvyslancem pro Blízký východ Avi Berkowitzem. Oficiální důvod však izraelská vláda neupřesnila. Střídající premiér Benny Ganc naznačil, že za tím stojí pokračující epidemie koronaviru v zemi. To Netanjahu rázně odmítl.

V Izraeli se potýkají s druhou vlnou koronaviru. Důvodem je podle médií otevření škol Číst článek

Podle izraelských médií brzdí premiérovy ambice Spojené státy americké, které plán podporují, jelikož jde o součást mírového plánu prezidenta Donalda Trumpa. Nyní však USA vyjádřilo obavy, aby zbrklá anexe nezpůsobila příliš velkou bouři mezi Palestinci i v samotném regionu. Televizní stanice Channel 12 uvádí, že Spojené státy chtějí, aby Izrael nabídl Palestincům kompenzace - například aby se některé oblasti na Západním břehu, kde má Izrael úplnou suverenitu, změnily v oblasti se smíšenou suverenitou Izraele a Palestinců.

Nejasný plán

Dlouho avizovaný krok izraelské vlády však nejspíš není kompletně dokončený. Nejasnosti panují především ohledně rozlohy území, kterého se anexe bude týkat. Netanjahu sliboval připojení až třiceti procent území Západního břehu Jordánu - to by se kromě údolí řeky dotklo i všech židovských osad. Postupně se začaly objevovat i další možné podoby plánu, podle nichž by se anexe nemusela týkat údolí Jordánu a zahrnovala by buď tři osady nebo jen, symbolicky, jedinou osadu Ma'ale Adumim na předměstí Jeruzaléma.

Netanjahu zároveň naznačil, že Palestinci žijící po připojení osad pod svrchovaností Izraele nedostanou státní občanství. Střídající premiér Ganc ovšem požaduje, aby podmínkou anexe bylo zajištění stejných práv pro Palestince a izraelské občany.

Izrael postaví v Golanech osadu pro stovky Židů. Pojmenuje ji po americkém prezidentu Trumpovi Číst článek

Plán připojení Západního břehu Jordánu podporuje pouze USA jako součást svého mírového plánu pro izraelsko-palestinský konflikt. Proti je naopak většina států Evropské unie, která se odvolává na mezinárodní právo a dlouhodobou podporu dvoustátního řešení - anexe by totiž vyloučila vznik samostatného palestinského státu.

Anexi odmítá i většina arabských států. Spojené arabské emiráty, s nimiž Izrael navázal diplomatický kontakt a vyjádřil snahu budovat partnerství, pohrozily, že v případě provedení plánu se Izrael s normalizací vztahů může rozloučit. Své stanovisko naopak nevyjádřil Egypt, který má s Izraelem podepsanou mírovou smlouvu.