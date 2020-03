Mír v údolí Jordánu: Izraelci žijí spolu s Palestinci v poklidu, Trumpovu plánu na usmíření příliš nevěří

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sliboval voličům, že hned po volbách začne uskutečňovat mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prvním krokem má být anexe izraelských osad na palestinských územích, včetně celého údolí Jordánu. Pondělní volby Netanjahu vyhrál, ale většina v Knesetu mu unikla o tři mandáty. Židovští osadníci i Palestinci na okupovaných územích ale nevěří, že se něco změní. Od stálého zpravodaje Jeruzalém 7:00 8. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ibráhím Abú Awad, starosta palestinské obce Fasá´il | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Ať už anexe bude, nebo ne, my tu budeme pořád. Pro nás to nic nezmění. Jestli nám dají občanky palestinské, nebo izraelské, nám je to jedno. My se Trumpovu plánu jen smějeme,“ říká ve vysílání Radiožurnálu Ibráhím Abú Awad, starosta palestinské vesnice Fasá´il.

Ta je jednu z několika vesnic v údolí Jordánu, které se Izrael podle vyjádření premiéra Netanjahua chystá anektovat. „Vládlo nám tu Turecko, vládli tu Francouzi, Britové a nakonec všichni odešli. Jen Izrael tu vládne a nikam neodchází. Asi tu s ním budeme až do hrobu,“ dodává.



Starosta Ibráhím Abú Awad ukazuje farmy v okolí vesnice. Většina z nich má izraelské majitele.

V okolí palestinské vesnice Fasá´il se pasou ovce a kozy, po vesnici se potulují psi a osli, ale zdejší obyvatelé mají krásná nová auta značky Škoda nebo Hyundai.

„Ve vesnici žije 1700 Palestinců. Sedmdesát procent z nich pracuje v osadách, tedy na farmách u Židů,“ přibližuje starosta.

Falešný slib?

Pro obě komunity je to výhodná situace. Palestinci potřebují práci a izraelští farmáři zase pracovní sílu. Za jedním farmářem jsem se vydal do mošavu, tedy izraelské zemědělské komunity Naama asi deset kilometrů od palestinské vesnice.

„Anexe téhle oblasti pro mě nejspíš nic nezmění. Bude to spíš symbolické. Ale hlavně si nejsem vůbec jistý, že k anexi dojde. Podle mě to byl jen falešný předvolební slib,“ myslí si Gil Rosenmblum, který na rodinné farmě pěstuje bylinky a datle. Zásobuje jimi evropské supermarkety.

Do údolí Jordánu přišli jako osadníci jeho rodiče, Rosenmblum se už narodil tady. A mezi fóliovníky se pohybují i palestinští dělníci.

„Lidé, atmosféra a situace v údolí Jordánu je úplně jiná než jinde na Západním břehu. Nejsou tu skoro žádní extremisté. S palestinskými sousedy tu žijeme v pohodě dlouhá léta, nebojím se jít si nakoupit nebo se najíst do sousední palestinské vesnice. V klidu tam chodí sama i moje manželka. Všichni tady chápou, že tu budeme žít napořád. My i oni, takže musíme žít společně,“ podotýká Rosenmblum.

Gil Rosenblum, izraelský farmář v údolí Jordánu | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

‚Trumpův plán‘

Údolí Jordánu je, stejně jako celý Západní břeh, pod izraelskou okupací. Žije tu 8000 Izraelců a 6000 Palestinců v takzvané zóně C, která je plně pod izraelskou vojenskou správou. Civilní věci tu řídí místní rada, které šéfuje David Elchajíní.

„To není mírový plán, ale Trumpův plán. My tady v údolí Jordánu mír už máme. Tady jsou samí farmáři. A farmáři nevěří, že se něco stane, dokud se to skutečně nestane. Jsme skeptici. Politici říkají každou chvíli něco jiného. Nikdo neví, co je pravda, a co není, co je jen slib,“ upozorňuje Elchajíní.

Do údolí Jordánu přišel jako osadník v roce 1983. „Vláda nás tehdy povzbuzovala, abychom sem přišli, četl jsem inzerát v novinách. Už tehdy nám slibovala, že nad tímto územím bude mít Izrael svrchovanost,“ vzpomíná.

Anexe by pak podle Elchajíního měla pro zdejší izraelské farmáře určité výhody: „Řídili bychom se izraelskými zákony, nikoliv zákony armády. Měli bychom normální adresu. A po 52 letech, kdy tu vznikla první izraelská osada, bychom mohli žádat opravu silnice, vyřešení dodávek vody a elektřiny. S armádou je tohle těžké.“

Tady v údolí Jordánu se zdá, že jak mírový plán prezidenta Donalda Trumpa, tak izraelský záměr anektovat tuto oblast, nechává většinu místních lidí chladnými.

Údolí Jordánu, které se Izrael chystá anektovat | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas