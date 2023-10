ONLINE: Izrael mluví o válečných zločinech. Na přípravách útoku se měl podílet Írán

Na přípravách útoku palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael se od srpna podílely také íránské revoluční gardy, napsal list The Wall Street Journal. Teherán zapojení popírá.

Víkendové útoky na Izraelce v Gaze jsou válečnými zločiny, prohlásil před novináři izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan.

Izrael od soboty čelí útokům palestinských ozbrojenců z radikálního hnutí Hamás, při nichž zahynulo přes 700 lidí, více než 2300 utrpělo zranění a nejméně 150 Izraelců bylo uneseno.

O zahájení útoku se podle The Wall Street Journal definitivně rozhodlo před týdnem na schůzce v libanonském Bejrútu. Deníku to řekli vysoce postavení činitelé Hamásu a libanonského šíitského hnutí Hizballáh, kterému se také dostává íránské podpory.

Detaily akce se podle The Wall Street Journal ladily na několika schůzkách právě v libanonské metropoli, kterých se účastnili zástupci íránských revolučních gard, Hamásu, Hizballáhu i dalších militantních skupin.

Jak deník připomíná, Washington zatím mluví o tom, že neviděl žádné přímé důkazy o zapojení Íránu do útoku, který je pro Izrael nejhorším za desítky let. Jeden evropský činitel ale listu řekl, že se o zapojení Teheránu ví.

Írán to však zatím popírá. „Rozhodně Palestinu neochvějně podporujeme, nicméně na palestinské reakci se nepodílíme, protože ji přijímá výhradně sama Palestina,“ uvedlo v prohlášení íránské zastoupení při OSN. Podle agentury Reuters palestinský útok také označilo za zcela legitimní obranu proti sedmi dekádám okupace.

Pokud by se zapojení Íránu potvrdilo, zvýšilo by to podle The Wall Street Journal riziko širšího konfliktu na Blízkém východě. Vysoce postavení izraelští bezpečnostní představitelé totiž už dali najevo, že pokud bude Teherán shledán odpovědným za smrt Izraelců, zasáhne Izrael proti íránskému vedení.

‚Válečné zločiny‘

„Jsou to válečné zločiny, zjevné zdokumentované válečné zločiny,“ prohlásil izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan. „Éra rozumného jednání s těmito divochy skončila. Nyní nastal čas zničit teroristickou infrastrukturu Hamásu, zcela ji vymazat, aby se takové hrůzy už nikdy nepáchaly,“ dodal.

Podle Erdana nastal čas „zničit“ vojenskou infrastrukturu Hamásu. Izraelské letectvo už v Pásmu Gazy útočí na řadu cílů spojených s hnutím, armáda postupně přebírá kontrolu nad obcemi v jižním Izraeli, do nichž se v sobotu bojovníci Hamásu dokázali dostat.

Erdan vystoupil před zasedáním Rady bezpečnosti OSN za zavřenými dveřmi a vyzval mezinárodní společenství, aby Izrael plně podpořilo a odsoudilo akce Hamásu.

Zároveň podle Reuters dával najevo snahu Izraele udržet v chodu rozhovory o normalizaci vztahů se Saúdskou Arábií.

Útok Hamásu se časově shoduje s kroky podporovanými Spojenými státy, jejichž cílem je dotlačit Saúdskou Arábii k tomu, aby normalizovala vztahy s Izraelem výměnou za obrannou dohodu mezi Washingtonem a Rijádem.

„Nevidíme žádný důvod, proč by to nemělo být na stole,“ řekl Erdan. „Stále si přejeme, aby k tomu došlo. Uděláme vše pro to, abychom žili v koexistenci se všemi našimi sousedy,“ dodal.

Reakce Palestinců

Palestinský velvyslanec při OSN Rijád Mansúr potvrdil zprávy, že palestinská samospráva požádala o svolání mimořádného zasedání Ligy arabských států na úrovni ministrů zahraničí. Jednání by se podle něj v případě vyhovění žádosti mělo konat v následujících dnech v Káhiře.

Mansúr dále řekl, že „vzkazy o právu Izraele na sebeobranu si Izrael vyloží jako povolení k zabíjení“. „Za jediný den bylo zabito 317 Palestinců nebo možná víc, včetně dětí, některým z nich bylo jen pár měsíců, byly vyvražděny celé rodiny,“ citoval Mansúra deník Haarec.

OSN uvedla, že rok 2023 byl pro Palestince nejsmrtelnějším rokem od roku 2006, kdy začala počítat mrtvé. Před začátkem nejnovější eskalace bylo podle palestinského ministerstva zdravotnictví od začátku letošního roku izraelským ostřelováním zabito více než 200 Palestinců, napsala stanice Al-Džazíra.

Palestinské úřady v Pásmu Gazy oznámily, že počet obětí po víkendových izraelských náletech činí 413 lidí, včetně 78 dětí a 41 žen. Dalších 2300 lidí utrpělo zranění.

Palestinci si v Gaze prohlížejí škody po izraelských úderech, které následovaly po překvapivém útoku Hamásu | Foto: Mohammed Salem | Zdroj: Reuters