VIDEO: Izraelská policie zasáhla a rakev se zřítila k zemi. Na pohřbu reportérky Aklahové byly tisíce lidí

Policie později umožnila rodině převézt rakev do kostela autem. Vstup do nemocnice následně uzavřela a proti zbývajícím demonstrantům uvnitř použila slzný plyn, píše AP.

Palestinská samospráva odpovědnost za smrt novinářky připisuje izraelské armádě. Izraelská armáda v pátek uvedla, že podle prvních výsledků vyšetřování nelze určit, zda novinářku zastřelili izraelští vojáci, nebo palestinští ozbrojenci. Informuje o tom agentura AP.

Izraelská armáda v pátek uvedla, že asi dvě stě metrů od Aklahové docházelo k silné střelbě. V tuto chvíli ale podle ní nelze určit, kdo střílel. Novináři, kteří byli s Aklahovou, z nichž jeden byl postřelen, uvedli, že na místě v době incidentu nebyli palestinští ozbrojenci a ke střetům nedocházelo.

"The Israeli army is asking people if they are Christian or Muslim. If you’re Muslim you weren’t allowed in." - @ajimran



Israeli occupation forces are attacking Palestinians during the funeral of killed Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. pic.twitter.com/Xq3VkeOCqn