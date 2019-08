Izrael povolí americké kongresmance Tlaibové návštěvu rodiny na Západním břehu Jordánu

Izrael povolí americké kongresmance Rashidě Tlaibové návštěvu rodinu v Západním břehu Jordánu. V pátek to uvedlo tamní ministerstvo vnitra. Zpráva přišla den poté, co Izrael Tlaibové a další člence americké Sněmovny reprezentantů Ilhan Omarové vstup do země během plánované oficiální návštěvy političek zakázal. Jeruzalém 11:57 16. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rashida Tlaibová | Foto: Rebecca Cook | Zdroj: Reuters

Izraelské úřady ve čtvrtek oznámily, že americké političky nedostanou povolení pro cestu vzhledem ke svým výzvám k bojkotu Izraele kvůli okupaci palestinských území. K zákazu izraelskou vládu vyzval i americký prezident Donald Trump, který je s poslankyněmi ve vážném sporu.

Premiér Benjamin Netanjahu nicméně naznačil, že pokud by Tlaibová požádala o vstup do země, aby navštívila rodinu, žádost o návštěvu by za předpokladu, že by během ní nepropagovala bojkot Izraele, zvážil.

Tlaibová podle agentury Reuters odeslala izraelskému ministerstvu vnitra ve čtvrtek dopis s žádostí o povolení návštěvy příbuzných, především babičky, které je přes 90 let s vysvětlením, že je to možná její poslední příležitost ji vidět.

„Během mé návštěvy budu respektovat jakákoliv omezení a nebudu propagovat bojkot proti Izraeli,“ napsala kongresmanka v dopise, který se objevil v několika izraelských médiích.

Podrobnosti připravujeme.