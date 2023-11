Jednostátní řešení absolutně nedává smysl z pohledu Izraele ani Palestinců, domnívá se politolog Weiss

Evropská unie Palestincům i nadále dodává nejen humanitární pomoc. Podporuje například růst a rozvoj místní infrastruktury. Výzvou pro Unii zůstává, aby peníze nekončily v rukách teroristů. „V médiích se nedávno objevilo, že trubky placené Evropskou komisí Hamás používá na odpalování raket,“ uvádí v rozhovoru pro Český rozhlas Plus pochybnosti politolog Tomáš Weiss z katedry Evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Praha 22:20 1. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelské tanky a vojenská vozidla zaujímají pozice poblíž izraelské hranice s Pásmem Gazy | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

„Na rozvojovou pomoc Pásmu Gazy jde peněz relativně málo, převážně jsou pro palestinskou vládu. Unie řekla, že transakce zreviduje, což vnímám jako politické gesto,“ domnívá se politolog Weiss.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus v audiozáznamu. Moderuje Barbora Tachecí

„Izraelská velvyslankyně říkala, že Izraelci sami nemají žádné podezření, že by evropské peníze byly tímto způsobem zneužívány a šly Hamásu. Za posledních 20 let se jednalo asi o 40 miliard dolarů nejenom od Evropské unie,“ popisuje.

„V médiích se ale nedávno objevilo, že trubky placené Unií, Hamás používá na odpalování raket,“ tvrdí expert, ale dodává, že informaci nemohl ověřit. Pochybnosti proto podle něj zůstávají.

Společný stát?

„Dlouhodobé pozice členských států vychází z dění před rokem 1948. Evropské státy se na začátku 80. let domluvily, že ve vztahu k izraelsko-palestinskému mírovému procesu chtějí dvoustátní řešení. Od té doby od nich nechtějí upustit – bojí se, že když je znovu otevřou, už je nikdy znovu nezavřou,“ říká.

ONLINE: ‚Definitivně zničit Hamás.‘ Izraelská armáda prý učinila velký pokrok, je hluboko v Pásmu Gazy Číst článek

„Jeden z těch důvodů, proč k útoku došlo teď, je přibližování se Izraele k některým arabským státům, zejména k Saúdské Arábii. Jestli něco od samotného počátku konflikt hnalo, byl to nesmiřitelný postoj řady arabských států, které neměly co ztratit,“ domnívá se Weiss.

„Je vidět, že státy, kterých se to dotýkalo, jako Egypt nebo Jordánsko, mír s Izraelem uzavřely již relativně dávno, oproti Saúdské Arábii, které to mohlo být jedno. I tyto režimy s generační výměnou mění svůj postoj a zajímá je ekonomická budoucnost regionu – proto chtějí znormalizovat vztahy,“ vysvětluje expert.

„Diskreditace radikálně pravicového přístupu by mohla v Izraeli otevřít debatu o tom, zda to lze udržet ve stavu, v jakém to je. Je zapotřebí dosáhnout nějaké dohody,“ uzavírá profesor.

Poslechněte si celý rozhovor v nahrávce nahoře.