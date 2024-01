Szántó: Netanjahu se prezentuje jako Mr. Security. Ukázalo se ale, že bezpečnost není schopný zajistit

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je nejen v hlubokém systémovém sporu s americkým prezidentem Joem Bidenem, napětí je v jeho vládě a v rozepři je i se členem vlastního válečného kabinetu. Gadi Eisenkot, kterého syn byl v Gaze zabit, prohlásil, že kdo mluví o absolutní porážce Hamásu, neříká pravdu. „Netanjahu bude bojovat do poslední chvíle,“ říká v pořadu Osobnost Plus Jakub Szántó bývalý blízkovýchodní zpravodaj ČT. Osobnost Plus Praha 21:03 22. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po sérii otřesných prohlášení o použití jaderných zbraní proti Gaze a vyhnání Palestinců z Gazy, je podle novináře v posledních dvou týdnech ticho | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Netanjahu je podle Szántóa aktivní sedmdesátník a nejtěžší váha izraelské politiky.

„Pokud si představíme izraelskou politiku, je to velký bazén plný žraloků, ze kterého sám vzešel. Ví, že nejen v jeho partaji v Likudu, ale všude kolem čekají další žraloci, kteří by rádi usedli na jeho místo – objevuje se řada jmen, ale on bude bojovat do poslední chvíle,“ říká.

Izraelský prezident prý dokáže nedůvěru ostatních tzv. ustát. „Je to člověk, který se celý svůj politický život od 90. let prezentuje jako Mr. Security, který zajistí bezpečnost. Ukázalo se, že toho není schopen. Nejde jen o bezprostřední období velkého sporu uvnitř izraelské společnosti a politiky, o deset měsíců kolem justiční reformy, ale o dekády před tím. Je otázkou, kdy tíha chybného chápání Hamásu a jeho cílů plně dopadne na jeho bedra a bude nucen odejít,“ míní.

„V tuto chvíli v Izraeli nevládne vláda, která vzešla z posledních nekonečných voleb, ale vláda, do jisté míry, národní jednoty. Jsou tam kooptovaní vysoce postavení členové opozičních stran, jako generál Eisenkot.“

„Ve vládě dochází k velice důležité situaci: silnému tření mezi ultrapravicovou koalicí a silnými figurami, které mají co mluvit i do vojenského vedení. Úsilím Eisenkota a dalších je minimalizovat vliv členů dvou ultrapravicových, v zásadě extremistických a nacionalistických, stran, a to se jim daří,“ dodává.

Po sérii otřesných prohlášení o použití jaderných zbraní proti Gaze a vyhnání Palestinců z Gazy je podle novináře v posledních dvou týdnech ticho.

Palestinský stát

Americký prezident Joe Biden Netanjahua tlačí k přijetí vize palestinského státu, ač je celý politický život proti. Výhodou takového státu by podle novináře mohla být naděje.

„V tuto chvíli vize izraelského vedení směřuje do velice krátkodobého horizontu: Je třeba vyhrát válku a zajistit bezpečnost,“ říká.

„Mluvíme o zemi, která je dynamickou vojenskou mocností Blízkého východu, a přesto se 200 tisíc jejích občanů nemůže vrátit do svých domovů na severu a kolem Gazy. Protože jsou zničené a nadále ostřelované raketami extremisty z Gazy, případně z Libanonu,“ dodává.

„Buďto Izrael obnoví svou okupaci Gazy, a tedy bude zodpovědný za civilní život a bezpečnost 2,5 milionu lidí nepřátelské populace, která ho tam nechce – totéž bude do určité míry udržovat i na západním břehu –, nebo nastane jiné řešení, kdy si Palestinci povládnou, samozřejmě s pomocí světa, sami.“

