Izrael zničil jedinou únikovou cestu, dva miliony lidí v Gaze tak čelí smrti, říká palestinský politolog

Počet obětí víkendových útoků Hamasu v Izraeli překročil 1200. U hranic s Gazou jsou připraveny stovky tisíc izraelských vojáků a izraelská armáda pokračuje v bombardování. Ve středu odpoledne přestala v Gaze vyrábět elektřinu jediná tamní elektrárna, protože jí došlo palivo. „Lidé jsou bez pitné vody, protože nefungují pumpy, nefunguje odpadní systém,“ popisuje Radiožurnálu politolog Muchejmar Abú Sáda z univerzity Al-Azhar. Rozhovor Gaza 7:00 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelští vojáci na jihu Izraele | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

Jsem teď u svého bratra, který má solární panely a díky tomu elektřinu pořád máme, ale dva miliony lidí v Gaze jsou v zásadě bez elektřiny. Tím pádem jsou i bez pitné vody, protože nefungují pumpy, nefunguje odpadní systém. Nemocnice budou čelit vážné humanitární situaci, bude jim docházet palivo pro generátory.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s palestinským politologem Muchejmarem Abú Sádou z univerzity Al Azhar

A jaká je teď situace na západním okraji města Gaza, kde právě jste? Bombarduje vás izraelská armáda?

Musel jsem opustit svůj byt včera, protože oblast, kde žiju, byla předevčírem cílem mohutného bombardování. Celá čtvrť hned vedle místa, kde žiju, byla úplně zničena. Dostali jsme příkaz odejít, takže jsem opustil svůj byt a přestěhoval se k bratrovi.

Během posledních dvou dnů čelila řada oblastí v pásmu Gazy těžkému bombardování a celé oblasti byly zničené a srovnané se zemí. A to ještě ani nezačala pozemní operace, potom bude situace ještě horší.

Dostáváte varování o izraelských útocích? Protože v minulých konfliktech bylo zvykem, že Izrael varoval civilisty v oblasti, na kterou se chystal útočit. Je to tak i v tom současném konfliktu, nebo tohle skončilo?

Ještě se to dělá, ale rozdíl je v tom, že dřív dostali varování a výzvu k evakuaci obyvatelé jednoho konkrétního domu, teď to jsou oblasti o rozloze klidně celého čtverečního kilometru, takže se najednou musí evakuovat celé čtvrti, tisíce lidí. A pak přiletí bomby.

Viděl jsem záběry, na kterých bomby prakticky rovnají se zemí celé městské bloky. To se tedy v podstatě děje?

Ano, to je realita posledních dvou dnů.

Hamás držel Palestince v područí, vůči Izraeli zvolil radikální cestu, upozorňuje odborník na terorismus Číst článek

Mluvil jste o evakuacích – máte, kam se schovat? Jsou vyznačená nějaká bezpečná místa, kam se lidé mohou uchýlit?

Bohužel ne, nemáme v Gaze žádné takové útočiště. Jediná místa, kam se lidé uchylují, jsou školy pod správou OSN – úřadu pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě, který se stará o Palestince posledních 75 let.

Asi 300 tisíc Palestinců se uchýlilo do těchto škol, ale ty nejsou postavené nebo vybavené tak, aby mohly sloužit jako kryty, nebo aby tam mohlo žít tolik lidí. Někteří odešli ke svým rodinám nebo známým, ale v Gaze teď není žádné bezpečné místo. Bomby padají všude.

Lidé se evakuují z jednoho místa na druhé, ale nikdo pořádně neví, kde Izraelci udeří příště. Mimochodem, občas Izrael na některé oblasti útočí bez předchozího varování. To zmínil mluvčí izraelské armády – že ve stavu války už nebude předchozí varování pravidlem, že už nadále nemají povinnost varovat lidi a dát jim čas na evakuaci. Takže prostě nevíte, kde udeří, a není žádné místo, kde byste byli v bezpečí.

Lidé jsou v pasti

A existuje možnost Gazu opustit? Třeba odjet do Egypta, nebo je přechod zcela zavřený?

Izrael včera přechod vybombardoval. Ještě v neděli a pondělí malé množství lidí stihlo opustit Gazu, asi tisíc lidí. Přechod teď ale nefunguje, takže tu není možnost Gazu opustit.

Izraelská armáda zasáhla v Gaze přes 200 cílů. Zaměřila se na čtvrť kolem mešity Al-Furkán Číst článek

A více než dva miliony lidí jsou v pasti mezi Izraelem, Egyptem a mořem. Není tu žádný humanitární koridor, kterým by lidé mohli odcházet. Dva miliony lidí tak čelí jen smrti.

Jak byste popsal momentální náladu mezi obyvateli Gazy?

Nemůžu mluvit za dva miliony lidí, ale co já vidím, lidé jsou frustrování a hrozně naštvaní. Můj osobní pohled je, že pokud chce Izrael cílit na Hamás, tak ví, kam se zaměřit. Ale to on nedělá.

On cílí na celé dva miliony lidí a to je válečný zločin. Vybombardováním jediné únikové cesty udělali z lidí v Gaze v podstatě rukojmí. Musí vzniknout humanitární koridory, aby lidé mohli odejít do bezpečí.

Problém je, že není kam. Egypt nedovolí takovému množství lidí odejít na svoje území a v Gaze žádné bezpečné místo není. A Izrael je na své území samozřejmě také nepustí.