Hamás prošpikuje Gazu léčkami. I laikovi je jasné, že to bude extrémně složité, říká expert o operaci Izraele

Rozporuplné reakce vyvolala izraelská výzva civilistům v Gaze, aby se během 24 hodin přesunuli na jih pásma kontrolovaného hnutím Hamas. Podle pozorovatelů v pátek v oblasti zavládla panika. „To, že se Izrael snaží vyhnout civilním škodám je nejenom legitimní, ale i nezbytné," uvedl pro Český rozhlas Plus Otakar Foltýn, vojenský analytik, někdejší náčelník Vojenské policie a expert na mezinárodní právo se zkušenostmi z Kosova a Afghánistánu. Praha 10:58 14. října 2023

Podle našeho blízkovýchodního zpravodaje se mezi Izraelci proslýchá, že by operace mohla začít zítra. Jak by v případě nejhustěji obydleného území světa, když mluvíme o pásmu Gazy, mohla vypadat?

Asi i laikům jasné, že velká operace založená nejenom na bombardování, ale i na průniku velkého množství pozemních sil je v takto hustě obydlené oblasti extrémně složitá zejména v kontextu toho, že se prakticky nelze vyhnout civilním obětem.

To, že Izrael se snaží předem identifikovat oblasti, ve kterých bude operovat, není poprvé. Poprvé je to v takto velkém rozsahu. Ale i během invaze, respektive většího nájezdu v roce 2014 identifikoval oblasti, kde civilistům řekl, že tady bombardovat nebude, a skutečně to dodržel.

Takže ano, ten rozsah je velký. Nicméně pokud vojenskou operaci zvládne udělat rychle předtím, než dojde k humanitární katastrofě, tak to porušení mezinárodního práva není.

Nakolik je legitimní izraelská výzva k evakuaci více než milionu Palestinců? Protože podle pozorovatelů je to, jako kdyby se během jednoho dne měla evakuovat Praha do Benešova. Dává to Izraeli oprávnění potom útočit i na místa, kde žijí civilisté?

Izrael má armádu, která se i v takto hustě zabydlené oblasti snaží vyhýbat civilním škodám. Ale jak už jsem zmínil, nelze to dokonale, to znamená, že vždycky k civilním škodám dojde. Pokud není porušeno pravidlo přiměřenosti a pokud se snaží vyhýbat, tak je to v souladu s válečným právem.

Je pravda, že v takto krátkém termínu nelze očekávat, že by se všichni civilisté přesunuli ze severu na jih, byť technicky to teoreticky možné je, ale prakticky se to nestane už jenom proto, že Hamás civilisty naopak v místě bojů chce, protože ani na vlastní lidi nebere vůbec žádný ohled. Takže to, že se Izrael alespoň snaží vyhnout civilním škodám, je nejenom legitimní, ale i nezbytné.

‚Jako rukojmí‘

Vy jste zmínil i postoj Hamásu. Převzal nějakou zodpovědnost za obyvatele pásma Gazy, pomáhá jim dostat se do bezpečí? Nebo to, že je nechává napospas izraelské odvetě, ukazuje i to, jak o nich skutečně smýšlí?

Hamás odpovídá za obyvatele pásma Gazy, protože od ukončení přítomnosti izraelských sil v roce 2006 převzal kontrolu, vyhrál volby a od té doby své vlastní obyvatelstvo bere jako rukojmí.

Bojovníků Hamásu je něco přes 30 tisíc, možná aktuálně k 50 tisícům, ale Palestinců je v pásmu Gazy asi 2,3 milionu. Takže naprostá většina Palestinců nejsou bojovníci Hamásu, ale Hamás si je bere fakticky jako rukojmí, protože vojensky není schopen Izraeli vzdorovat, ale vede psychologickou válku. To, s čím bude operovat na prvním místě, jsou právě kolaterální škody, ke kterým u této operace nezbytně dojít musí.

Jak složité je v takto hustě obydlené oblasti provádět vojenské operace, pokud hrozí riziko, že se teroristé snaží infiltrovat mezi civilisty? Ptám se vás jako účastníka vojenských akcí v Kosovu a Afghánistánu.

Je to extrémně složité a v takto bude hustě zabydlené oblasti fakticky nejsložitější. Není pro pozemní síly složitější operace než boj v městské zástavbě, která je plná civilistů. Samozřejmě že tomu se všechny armády snaží vyhnout, pakliže berou ohled na civilisty. V tomto případě to nelze.

Ale pokud si představíte, v jakém prostředí se budou pohybovat, tak naprostá většina lidí, kteří budou přítomni v místě operace, budou civilisté. A mezi tím se pohybuje Hamás, který si s dodržováním válečného práva nedělá prakticky žádné starosti, naopak, čím více vznikne civilních škod, tím je to pro něj lépe. A to, že jsou jeho vlastní obyvatele, je mu úplně jedno.

Co reálně bude Hamás dělat – prostředí prošpikuje léčkami, připraví si městskou zástavbu tak, aby se mohl pohybovat, má nachystané velké množství tunelů, skladiště zbraní a podobně. To všechno dohromady tvoří komplex, který izraelská armáda musí nejdříve rozpoznat, to vše lze technickými prostředky. Ale nakonec vždy potřebujete boty vojáka na zemi, který to najde fyzicky a následně se musí postupně posunovat.

Předpokládám, že to, co Izraelci udělají, bude zřízení takzvaných strongholdů, to znamená opevněných bodů, ze kterých následně budou rozšiřovat území kontroly. Nepochybně neudělají takové chyby, jako dělali třeba Rusové v Grozném, kdy téměř bez jakéhokoli průzkumu najížděli do civilní oblasti a nechali se tam přepadat.