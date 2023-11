Archeologové hledají v Izraeli pozůstatky obětí útoku Hamásu. Prosívají popel z vypálených domů

Archeologové pomáhají izraelským vojákům s hledáním a identifikací pozůstatků obětí masakru, který před měsícem provedlo v Izraeli palestinské radikální hnutí Hamás. Napsal to ve středu list The Times of Israel. Podle něj Izraelský památkový úřad oznámil, že za dva týdny archeologové pomohli úřadům objevit ve vypálených domech pozůstatky deseti mužů, žen a dětí, kteří byli považováni za nezvěstné. Tel Aviv 7:56 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příbuzní truchlí v obci Hod ha-Šaron za své blízké | Zdroj: Reuters

Pomocí technik, které používají při vykopávkách na vypálených a zničených starověkých nalezištích, archeologové teď podle listu The Times of Israel prosívají popel z vypálených domů ve zdevastovaných kibucech. Prozkoumali i obsah aut z hudebního festivalu, na který zaútočili radikálové.

Ozbrojenců vpadlo na jih Izraele z Pásma Gazy 7. října několik tisíc a podle izraelských úřadů zabili přes 1400 lidí, některé trýznivým způsobem. Dalších přibližně 240 lidí podle úřadů unesli do palestinské enklávy.

Izrael v reakci na útok zahájil vojenskou operaci v Pásmu Gazy, přičemž podle tamních úřadů si izraelské bombardování vyžádalo přes 10 tisíc obětí. Počty nelze nezávisle ověřit.

Převážnou většinu zabitých v Izraeli tvořili civilisté - včetně dětí a starých lidí, píše The Times of Israel. Útočníci podle něj oběti brutálně zabíjeli, mučili a zapalovali domy, v nichž se rodiny ukrývaly v zabezpečených místnostech, přičemž je upálili zaživa.

Izraelští lékaři varují vládu, aby nezveřejňovala video z mučení Hamásu. ‚Bude všude,‘ říká psychiatrička Číst článek

Identifikace pozůstatků je obtížná, protože těla byla zohavena a domy vypáleny do základů, popisuje The Times of Israel s poznámkou, že k nejistotě přispívá nejasnost ohledně počtu unesených lidí. Řada lidí přitom čeká na zprávy o osudu svých blízkých.

„Jedna věc je odhalovat 2000 let staré pozůstatky zkázy a zcela jiná - srdcervoucí a nepochopitelná - je současný úkol pátrat po důkazech o našich sestrách a bratrech,“ uvedl Izraelský památkový úřad v prohlášení.

Izraelské národní středisko soudního lékařství v Jaffě podle The Times of Israel nebylo schopné zvládnout obrovské množství pozůstatků z útoku, armáda mu tudíž poskytla pomoc. Úřady přitom řadu ostatků ještě neidentifikovaly, policie předpokládá, že některé z nich patří útočníkům.