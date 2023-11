ONLINE: Šestá výměna. Izrael dostal seznam rukojmích, kteří mají být během dne propuštěni

Izrael obdržel seznam rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy, kteří mají být ve středu palestinskými ozbrojenci propuštěni, informovaly servery listu Haarec a The Times of Israel. K okamžitému propuštění všech rukojmích vyzvaly země G7. Server listu The New York Times zase napsal, že Izrael od začátku války s Hamásem výrazně více Palestinců zadržel, než jich v rámci dohody s Hamásem propustil.

