Ukončení pomoci Palestině by bylo silné gesto, říká Zahradil. ‚Riskujeme další konflikt,‘ míní Peksa

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell po jednání s ministry zahraničí řekl, že by bylo chybou přestat podporovat palestinskou samosprávu. Řada politiků s tím ale nesouhlasí. Měla by EU humanitární pomoc přerušit? „Podpora Izraele by nebyla jen rétorická, ale i reálná," míní Jan Zahradil z ODS. „Toto není válka Izraele proti Palestině. Toto je válka civilizovaných lidí proti teroristům," argumentuje Mikuláš Peksa, předseda Evropské pirátské strany. Praha 16:16 11. října 2023

„Je mnoho v první řadě symbolických důvodů, proč by se pomoc měla v tuto chvíli zastavit, přehodnotit a výrazným způsobem zrevidovat,“ vysvětluje europoslanec Jan Zahradil.

Upozorňuje, že Evropská unie nemá nástroje, jak garantovat, že finance z unijního rozpočtu nekončí v rukou teroristů. „Podpora Izraele by nebyla jen rétorická, ale i reálná. Od Evropské unie by to bylo silné gesto.“

S kompletním odříznutím pomoci ale nesouhlasí Mikuláš Peksa. „Toto není válka Izraele proti Palestině. Toto je válka civilizovaných lidí proti teroristům,“ podotýká. Podle něj je potřeba mezi tím rozlišovat i v případě finanční pomoci.

„8. října přicházely útoky z Pásma Gazy, které ovládá Hamás. Kolem Západního břehu Jordánu, který kontroluje palestinská samospráva, zůstal klid.“

Důkazy chybí

Právě toto příměří považuje Peksa za výsledek evropské humanitární pomoci. Díky ní se v této oblasti zvedá životní úroveň a nesnášenlivost mezi Izraelci a Palestinci zmírňuje. „Nepotřebujeme, aby Izrael válčil na dvou frontách. Stačí, že válčí jedna,“ dodává pirátský europoslanec.

Důkazy o tom, že by evropské peníze opravdu teroristé zneužívali, ale podle Zahradila nejsou. I přesto se domnívá, že by se pomoc měla zastavit, aby byla příležitost dotační mechanismus prověřit a „aby nedocházelo k sebemenšímu podezření“, doplňuje.

Jako precedens přitom považuje útok Ruska na Ukrajinu. „Sankcionovali jsme plošně celé Rusko bez ohledu na to, co si kdo o invazi myslel. Jsem přesvědčen, že toto je velmi obdobný případ,“ tvrdí Zahradil.

Europoslanec Peksa ale namítá, že Unie už hospodářskou pomoc reviduje. „Můžu s jistotou potvrdit, že existovaly kontrolní mechanismy, které zneužívání bránily,“ argumentuje.

Například pokud EU financovala stavbu nemocnice, kontrolovalo se, zdali ošetřovaní pacienti nejsou teroristé. Připouští ale, že by se vyplácené prostředky měly znovu důkladně prověřit a zkontrolovat.

