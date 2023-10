Novinářka žijící v Izraeli: Vláda si myslela, že může palestinská práva ignorovat. Ta představa vybuchla

Do bojů mezi Izraelem a palestinským Hamásem se přímo zapojil i libanonský Hizballáh. Rakety vypálené z Libanonu zasáhly vojenskou pozici na severu Izraele. „Odveta za včerejší útok je asi pochopitelná, protože skutečně byl strašný. Útok na civilisty, který porušuje jakékoliv zákony války,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál novinářka a filmová dokumentaristka Nataša Dudinská, která žije přímo v Izraeli. Jeruzalém 10:39 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo v Tel Avivu po přistání rakety, která byla odpálena z pásma Gazy | Zdroj: Reuters

Dovolte na úvod možná banální otázku, ale ona je docela na místě. Jak se vám dneska v noci spalo?

Naštěstí se mi podařilo spát a nevzbudila mě ráno žádná siréna. To je dobré.

Aktuálně jste teď v Jeruzalémě. Jak to tam vypadá?

Jeruzalém byl ostřelován pouze včera (v sobotu, pozn. red.) ráno několika raketami, ale od té doby naštěstí v hlavním městě byl úplný klid a většina útoků probíhá hlavně na jihu a v centru Izraele.

Jak tu současnou situaci vnímají obyvatelé Jeruzaléma?

Obyvatelé nejen Jeruzaléma, ale vůbec celého Izraele se vzpamatovávají z totálního šoku, který vlastně včera vznikl kvůli bezprecedentnímu útoku na Izrael. A vlastně ještě stále není úplně jasné, kolik je obětí.

Momentálně se hovoří o 250 mrtvých, o téměř dvou tisících zraněných. Spousta lidí je nezvěstných. A všude na sociálních sítích si rodinní příslušníci posílají fotky a ptají se zoufale, jestli jsou nějaké stopy po jejich synovi, dceři, příbuzným. A taky jsou desítky unesených, které jsou v Gaze, a není úplně jasné, kdo všecko tam je a kolik jich je.

Takže to jsou nejtěžší chvíle, ze kterých se lidé vzpamatovávají. A také se vlastně začíná hovořit o prvních analýzách tohoto totálního selhání, jednak izraelské zpravodajské služby, vojenské obrany jihu Izraele a také se velmi hovoří o totálním selhání politického vedení Izrael.

Novinářka a filmová dokumentaristka Nataša Dudínská

Extremistická vláda

Útok Hamásu byl pro Izrael opravdu velkým překvapením, a tak se neustále klademe dokola tu jednu otázku, která je tak zásadní. Jak je možné, že izraelské bezpečnostní i jiné složky vůbec nebyly připravené?

Jak se říká, otázka za milion dolarů. A určitě na to budou ustavené vyšetřovací komise, které to budou zkoumat. Ale momentálně se hovoří jednak o tom, že v zemi je velká politická krize, která tu probíhá od začátku této velmi extremistické pravicové vlády, která byla zvolená minulý rok. Takže to je první věc.

Vláda se soustředila na úplně jiné kroky. Soustředila se na justiční reformu. Soustředila se na anexi Západního břehu, na násilné útoky osadníků na Západním břehu a byla přesvědčená o tom, že v Gaze je možné udržet klid. Že Hamásu jde pouze o to, aby Izrael udělal nějaké ekonomické úlevy.

Ale vlastně nejhorší na tom je, že tato vláda v čele s Benjaminem Netanjahuem si myslela, že je možné úplně ignorovat palestinská práva a jejich touhu po nezávislém státě a že možné je donekonečna okupovat, a dokonce že je možné také normalizovat vztahy se Saúdskou Arábií bez toho, aby se jakkoliv vyřešil izraelsko-palestinský konflikt. A včera tato představa dost vybuchla.

I když se zdá, že politickému izraelskému vedení to stále nedochází. Myslí si, že je možné porazit Hamás vojensky a premiér mluví o velký pomstě, o tom, že jsme ve vojenském stavu, o tom, že nás čeká velmi těžká doba. Ale zatím se hovoří pouze o vojenských krocích, žádná ani zmínka není o tom, že bychom měli přemýšlet o nějakých politických, diplomatických krocích.

Premiér Netanjahu také zopakoval, že skutečně začala válka, že bude dlouhá a těžká. Co přesně si pod tím máme představit?

Především jsou to útoky na Gazu jako odveta za včerejší útok, které jsou asi pochopitelné, protože skutečně včerejší útok byl strašný. Útok na civilisty, který vlastně porušuje jakékoliv zákony války, hlavně mezinárodní právo.

Nejhorší na tom ale je, že izraelské útoky na Gazu samozřejmě přinesou a už přinášejí oběti na civilistech na straně palestinské. Gaza je jednou z nejhustěji obydlených měst na světě. Takže i když se armáda pokouší zacílit na cíle Hamásu, kde mají nějaké strategické cíle, vždycky při tom zahynou civilisti.

Takže bude zřejmě několik útoku na Gazu, vzpomíná se také možný pozemní útok na Gazu. Ještě to nebylo schválené. Zároveň se vláda rozhodla přerušit dodávku elektřiny do Gazy a uzavřít, znemožnit pohyb výrobků i lidí, kteří z Gazy přicházejí pracovat do Izraele. To jsou takové první kroky. Je dost možné, že situace na Západním břehu se také vyostří, takže je možné, že i tam dojde k nějakému násilí. No a uvidíme, co se bude dít na severu Izraele.