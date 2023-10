Hamás unesl z Izraele do Pásma Gazy 199 rukojmích, uvedla izraelská armáda

Ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás, kteří 7. října zaútočili na Izrael, unesli při této akci do Pásma Gazy 199 lidí jako rukojmí. Server The Times of Israel v pondělí napsal, že izraelská armáda informovala dosud rodiny 199 unesených. Mezi rukojmími jsou děti, ženy a senioři. Dosud poslední údaj o unesených byl z neděle, kdy izraelská armáda informovala o 155 rukojmích.

