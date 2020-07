Netanjahu nezvládá druhou vlnu. ‚Vláda ruší vlastní opatření, když se lidé ozvou,‘ popisuje novinářka

Zatímco jarní příchod koronaviru Izrael zvládl ukázkově, nyní se těžce potýká s druhou vlnou. Podle novinářky a režisérky Nataši Dudinské denně přibývají až dva tisíce nakažených. Celkem už covid-19 dostalo 68 tisíc Izraelců, 491 pacientů zemřelo. „Nejčastěji se hovoří o tom, že na vině je chaotické řízení a špatná koordinace mezi vládními úřady, příliš rychlé uvolnění po první vlně a nedostatečná chytrá karanténa,“ popisuje Dudinská. Interview Plus Tel Aviv 17:32 30. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Premiér čelí obžalobě za korupci a probíhá soudní řízení, takže nemá čas věnovat se jen koronaviru,“ říká Dudinská. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Svůj vliv má i nestabilní politická situace: země sice má od května novou vládu, ale po skončení první vlny se premiér Benjamin Netanjahu věnoval hlavně plánované anexi Západního břehu Jordánu, která měla začít 1. července. Nakonec k ní nedošlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je nyní možné cestovat do Izraele? Poslechněte si celý rozhovor

„Premiér navíc čelí obžalobě za korupci a probíhá soudní řízení, takže nemá čas věnovat se jen koronaviru,“ dodává režisérka žijící v Jeruzalémě.

Nová izraelská vláda je největší v historii, zasedá v ní 36 ministrů a 16 jejich zástupců. „Některá nesmyslná ministerstva byla vytvořena jen proto, aby různí Netanjahuovi podporovatelé dostali křeslo,“ upozorňuje s tím, že lidé nemají chuť platit tak početný kabinet, když jim samotným výrazně poklesly příjmy.

„Netanjahu si na vrcholu krize požádal o vrácení části daní za posledních 10 let, jde o zhruba šest milionů korun, a to Izraelci přijali velmi špatně. To byl takový zlomový bod,“ dodává.

Protesty sílí

Způsob řešení epidemie se podle aktuálního průzkumu nelíbí třem čtvrtinám Izraelců, v době první vlny ho naopak většina schvalovala.

„Lidé jsou nyní méně ochotní přijmout přísná opatření, protože první vlna je ekonomicky silně zasáhla a mají pocit, že jim vláda dostatečně nepomohla.“ Nataša Dudinská

„Lidé začali protestovat. Podniky a restaurace už by další uzavření nepřežily, demonstrují sestřičky a pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách, kteří jsou špatně placení, a tak dále. Vláda je pod tlakem,“ popisuje Dudinská.

A dává příklad: „V jednu chvíli vláda vyhlásila opatření, později je zrušila. Chtěla zavřít restaurace, majitelé se ozvali a o pár hodin později to vláda vzala zpět.“

Protesty proti Netanjahuovi se konají dlouhodobě, nyní se ale spojil odpor proti tomu, aby v čele vlády stál obžalovaný premiér, a nespokojenost se zvládáním krize.

„Před sídlem premiéra každých pár dní protestuje 5 až 10 tisíc lidí. Demonstrace jsou velmi intenzivní a účastní se jich všechny části společnosti, přidávají se i mnozí pravicoví Izraelci, kteří premiéra donedávna hájili,“ doplňuje Dudinská.

Podle Dudinské je těžké odhadovat, zda se demonstrantům podaří dosáhnout Netanjahuova odstoupení, jisté prý ale není ani to, jestli vůbec budou protesty moci pokračovat.

„Ministr vnitřní bezpečnosti se je snažil zakázat, ale podle policie by to bylo nezákonné. Zatím demokracie funguje, ale není jisté, jak dlouho to bude trvat. Po každé demonstraci dochází k velkým potyčkám s policií, která používá vodní děla a vždy jsou desítky zatčených,“ přibližuje novinářka.

Je nyní možné cestovat do Izraele? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.