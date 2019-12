Půjdou Izraelci během jednoho roku potřetí k volbám? Středa je posledním dnem, kdy mohou najít premiéra

Poslanci dvou největších izraelských politických stran v úterý předložili návrh zákona o rozpuštění parlamentu. Zákonodárci mají do středečního večera možnost najít příštího premiéra, pokud se jim to nepodaří, budou se konat v březnu volby, které by byly od dubna už třetí. Jeruzalém 22:23 10. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Netanjahu před jednáním parlamentu | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Návrh zákona musí podle izraelských médií projít čtyřmi čteními. Debata má začít ve středu odpoledne a poslední hlasování se očekává před půlnocí. Datum příštích voleb je stanoveno na 2. březen. Ve středu dopoledne se má sejít parlamentní výbor, který návrh připraví k hlasování.

Minulé volby se konaly 9. dubna a 17. září a ani po jedněch z nich se nepodařilo lídrům nejsilnějších stran sestavit vládní koalici s většinovou podporou ve 120 členném parlamentu.

Jedním z předkladatelů zákona o rozpuštění zákonodárců byl Avi Nisenkorn zvolený za formaci Modrá a bílá. „Doufal jsem, že nebudu muset předkládat takový návrh, a stále doufám, že budeme moci do zítřejší (středeční) půlnoci ohlásit ustavení široké vlády národní jednoty,“ řekl novinářům.

O sestavení vládní koalice se už marně pokoušel dosluhující premiér Benjamin Netanjahu za Likud i vůdce nyní nejsilnější strany Modrá a bílá Benny Ganc. Kromě toho se spolu snažili dohodnout na vládě národní jednoty. Situaci ale komplikuje fakt, že Netanjahu čelí obvinění ve třech korupčních kauzách. Zatím neřekl, zda bude usilovat o imunitu.

Podle nejčerstvějších průzkumů by se v případě, že by se volby konaly nyní, situace v Knesetu příliš nezměnila. Modrá a bílá by získala 35 křesel a Likud 33. Po zářijových volbách měla první z nich 33 a druhá 32 mandátů. S podobným výsledkem jako v září by skončily i strany připadající v úvahu pro koalici. Podle médií Likud uspořádá buď koncem prosince, nebo začátkem ledna primární volby, Netanjahu tak hraje také o svou vlastní politickou budoucnost.