ONLINE: Izrael vstoupil do Chán Júnisu na jihu Gazy. Podle generála se tam může skrývat vedení Hamásu

Izraelská armáda je v srdci Chán Júnisu, největšího města na jihu Pásma Gazy, řekl šéf velitelství Jih izraelské armády Jaron Finkelman. Vojáci podle něho svádějí nejtěžší boje od začátku pozemní ofenzivy v pásmu před více než měsícem. Informovala o tom agentura Reuters a izraelská média. Sledujeme online Tel Aviv 18:05 5. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Město Chán Júnis na jihu Pásma Gazy bylo terčem vzdušných útoků ze strany Izraele | Foto: Ibraheem Abu Mustafa | Zdroj: Reuters

Do Chán Júnisu v uplynulých týdnech přešly statisíce civilistů ze severu Pásma Gazy, kam izraelská armáda soustředila svoji aktivitu v předchozích fázích pozemní operace.

Izrael si vytyčil jako cíl likvidaci militantního hnutí Hamás, které toto palestinské území ovládá, a jeho vojenské infrastruktury využívané k útokům proti izraelskému území.

Desítky izraelských tanků vjely na jih Pásma Gazy. Armáda vyzvala obyvatele k evakuaci Číst článek

Podle webu The Times of Israel má izraelské vedení za to, že v Chán Júnisu, baště Hamásu, se může skrývat vedení této militantní organizace, kterou mnoho západních zemí označuje za teroristickou. Tvrdé boje se v úterý odehrávaly v tomto městě i na severu Pásma Gazy.

„Jde o nejintenzivnější den od začátku pozemní ofenzivy, pokud jde o počet zabitých teroristů, počet ozbrojených střetů i palbu ze země i ze vzduchu,“ řekl Finkelman.

Agentura DPA píše, že vzhledem ke stupňujícímu se utrpení, jakému je vystaveno civilní obyvatelstvo Pásma Gazy, roste kritika postupu izraelské armády. Humanitární organizace mluví o nesnesitelných podmínkách, v nichž jsou lidé nuceni živořit.

Izraelská armáda obviňuje Hamás, že útoky proti cílům v Izraeli vede z obydlených oblastí a nemocnic a že civilisty zneužívá jako lidské štíty.