ONLINE: ‚Definitivně zničit Hamás.‘ Izraelská armáda prý učinila velký pokrok, je hluboko v Pásmu Gazy

Izraelští vojáci se nyní nacházejí hluboko v Pásmu Gazy a jsou skoro před branami města Gaza. Podle zpravodajského webu The Times of Israel to ve středu uvedl brigádní generál Icik Kohen. Podle agentury AFP izraelská armáda ve středu odpoledne potvrdila, že od úterý při operaci v Pásmu Gazy zahynulo 15 izraelských vojáků.

Tel Aviv 18:13 1. listopadu 2023