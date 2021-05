Obnova Pásma Gazy jako nedosažitelný cíl. Svět nabízí pomoc, nepřátelství Hamásu a Izraele úsilí paralyzují

Tisíce poškozených domů, stovky bytů neobyvatelných, vážně poničené rozvody i další infrastruktura. Takový je zhruba výčet materiálních škod po eskalaci konfliktu mezi Izraelem a Hamásem, na kterou tvrdě doplatili hlavně obyvatele Pásma Gazy. Podle analytika Jakuba Záhory byla tamní situace „katastrofální“ už před květnovými boji, stejně jako v minulých letech ale obnova Pásma Gazy čelí řadě překážek, které se jeví jako těžko překonatelné. Analýza Gaza 6:34 27. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na ruiny jednoho z domů v Gaze zničených během květnové eskalace konfliktu mezi Hamásem a Izraelem | Zdroj: Reuters

„Jsme zpátky ve svých domovech, nemáme si ale kam sednout, nemáme vodu, elektřinu, nemáme postele, nemáme nic,“ popsala minulý týden Samira Nasserová, jejíž byt skončil po 11denním konfliktu v troskách.

Situace, s jakou se vyrovnává obyvatelka města Bajt Hánún na severozápadě Pásma Gazy, ale není zdaleka ojedinělá. Podle OSN, která zmamovala rozsah škod v Pásmu Gazy, byly při útocích od 10. do 20. května zasaženy tisíce domů, bytů a vážně poničená je i další infrastruktura.

Podle statistiky OSN skončilo až 769 bytů a obchodů zcela v troskách a nelze je nadále využívat, dalších více než 14 500 objektů je poškozeno minimálně a dají se opravit. Útoky poničily také 54 školních zařízení, šest nemocnic a 11 klinik.

OSN dále uvádí, že během 11denní eskalace byly vážně poškozeny také kanalizace, vodovodní potrubí a elektrická infrastruktura. Elektřina je tak pro Palestince dostupná jen na několik hodin denně a omezen je také přístup k pitné vodě, který v současnosti postrádá asi 800 tisíc z celkových dvou milionů obyvatel Pásma Gazy.

Konflikt, který odstartovalo odpálení raket ze stran radikálního hnutí Hamás, si vyžádal přes 250 obětí, především na straně Palestinců. Klid zbraní přišel až koncem minulého týdne, kdy se po 11 dnech podařilo uzavřít vytoužené příměří, které v ulicích oslavovali stovky Palestinců. Pohled na rozbombardované ulice ale nadšení do určité míry mírní.

There is no 'going back to normal' in the Gaza Strip. https://t.co/UIv9PYNJF3 — UNRWA (@UNRWA) May 24, 2021

„Škody způsobené za méně než dva týdny se budou napravovat roky, ne-li desetiletí,“ předpověděl Fabrizio Carboni, ředitel pro Blízký východ z Mezinárodního výboru Červeného kříže.

Ministerstvo bytové výstavby v Gaze odhaduje celkovou hodnotu škod na 150 milionů dolarů, tedy na více než tři miliardy korun, například deník Washington Post ale píše o nákladech ve výši několika miliard dolarů.

Investice do obnovy Pásma Gazy už v minulých dnech přislíbily některé země, mezi prvními byl například Egypt nebo Spojené státy. Jak se ale ukázalo už v minulých letech, rekonstrukce poničené infrastruktury v Pásmu Gazy nestojí ani tak na penězích jako na politice a těžko překonatelných nárocích ze strany Hamásu a především Izraele.

V hlavní roli Izrael a Egypt

S nabídkou finanční pomoci přišel už minulý týden americký prezident Joe Biden, na kterého v úterý navázal také šéf americké diplomacie Antony Blinken.

Po jednání v Izraeli a na Západním břehu Jordánu americký ministr zahraničí oznámil, že Bidenova administrativa požádá Kongres o 75 milionů dolarů (1,5 miliardy korun) na rozvojovou a ekonomickou pomoc Palestincům. K okamžitému využití pak hodlají Spojené státy poskytnout 5,5 milionu dolarů určených na obnovu Pásma Gazy a 32 milionů agentuře OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům (UNRWA).

Šéf americké diplomacie nicméně zdůraznil, že je na místě třeba zajistit, aby z pomoci neprofitoval Hamás – radikální hnutí, které od roku 2007 ovládá Pásmo Gazy a které Spojené státy, ale také Evropská unie vedou na seznamu teroristických organizací

Jak ale pro iROZHLAS.cz upozorňuje odborník z Max Planck Institutu v německém Halle Jakub Záhora, něco takového půjde zajistit jen těžko, přestože je požadavek Blinkena a dalších politických představitelů zcela pochopitelný.

„Je velice těžké dostat do Pásma Gazy peníze a materiál bez toho, aby to kontroloval Hamás. Blinken řekl, že by to mělo být řešeno přes palestinskou autoritu, která ale kontroluje část Západního břehu, nikoliv Gazu. Podle plánu, který jsem viděl, by tam měli figurovat mezinárodní pozorovatelé, je ale otázka, nakolik něco takového dovolí Hamás a případně také Izrael, který na si obnovu Gazy klade poměrně specifické nároky,“ vysvětluje blízkovýchodní analytik.

To považuje za hlavní překážku rekonstrukce Pásma Gazy také deník Washington Post, podle kterého spolupráci s Hamásem odmítá řada dalších zemí ochotných podílet se na obnově zdevastovaného regionu. Slovy Antonyho Blinkena tak chtějí zabránit tomu, aby Hamás za přispění mezinárodní pomoci „jednoduše doplnil svůj vojenský arzenál“.

Za takzvaný materiál dvojího užití je však považován například i cement, který Hamás využívá ke stavbě sítě „útočných“ tunelů budované pod Pásmem Gazy. Právě labyrint podzemních chodeb se také stal jedním z hlavních terčů leteckých úderů, které Izrael během uplynulé 11denní eskalace podnikl.

Izrael, ale také sousední Egypt proto hraniční přechody v Pásmu Gazy přísně kontrolují a s tím i veškerý materiál, který do oblasti proudí.

„Izrael a Egypt hrají v otázce obnovy zásadní roli, protože reálně kontrolují přísun veškerého materiálu do Pásma Gazy. Z geografických důvodů je to hlavně Izrael, který dlouhodobě razí politiku, podle které je možné dovážet tam pouze materiály, které nejsou zneužitelné pro výrobu vojenských kapacit Hamásu. To ale zahrnuje mimo jiné třeba cement a další základní věci a to je ten hlavní problém. Izrael má tedy poměrně logický požadavek, aby se nejednalo o matriál dvojího využití, ten ale zahrnuje téměř vše,“ říká Záhora.

S ohledem na požadavky Izraele je tak podle odborníka institutu v Halle velmi těžké dojít k dohodě, která by umožnila skutečnou rekonstrukci Pásma Gazy. To ostatně ukazují i zkušenosti z minulých let.

“Every time there is a conflict in Gaza, intense air bombardment pulverizes basic infrastructure, homes, hospitals & factories. It then takes UNRWA & aid agencies several years to rehabilitate their premises & many homes & livelihoods are never rebuilt.”



️: @TamaraAlrifai pic.twitter.com/bcAL75qb2J — UNRWA (@UNRWA) May 21, 2021

Obnova Gazy po roce 2014

Jak složitě se naplňují přísliby rekonstrukce Pásma Gazy, se naposledy projevilo po letní válce v roce 2014.

Od roku 2007 do letošního května svedl Izrael s Hamásem celkem tři války, tou nejničivější ale byla ta z roku 2014. Během ní přišlo o život přes 2000 Palestinců a - podobně jako dnes - vedla k ohromným materiálním škodám. Mezinárodní společenství tehdy slíbilo na obnovu Pásma Gazy poskytnout pomoc ve výši 5,4 miliardy dolarů, přísliby se ale zdaleka nenaplnily – mimo jiné i proto, že se Hamás své vlády nad Gazou nikdy nevzdal.

„Je sporné říct, nakolik ta rekonstrukce po roce 2014 vůbec proběhla. Zhruba 97 procent vody není pitná, průměrná palestinská rodina má přístup k elektřině 3-4 hodiny denně, situace v Pásmu Gazy tedy zdaleka nebyla normální ani před poslední válkou. Možná se tomu ani nedá říkat rekonstrukce, je to spíš první pomoc. A ten hlavní důvod je politický, nepřátelství mezi Izraelem a Hamásem naprosto paralyzuje jakékoliv možnosti důkladnější infrastrukturální obnovy,“ popisuje Záhora.

Potížím spojeným s rekonstrukcí po válce v roce 2014 se věnovala také analýza Brookings Institution, podle které nesplněné sliby při obnově pocházely hlavně od států, jako je Egypt, Kuvajt nebo Spojené arabské emiráty. Ty podle analýzy doufaly, že pomalá obnova „naruší legitimitu Hamásu v Pásmu Gazy“, to se ale nestalo.

Hamás vládne Gaze dál a palestinská autonomie v čele s Mahmúdem Abbásem nemá v oblasti vliv, její role v procesu obnovy je proto sporá i tentokrát. Je tedy otázkou, zda je vůbec šance se v otázce rekonstrukce někam posunout a dohnat obě strany k ústupkům – kromě jiného také Izrael, který na Pásmo Gazy uvalil blokádu a odmítá v ní polevit.

Mezinárodní charitativní organizace Oxfam přitom v roce 2015 varovala, že odstranění škod po předchozí válce může trvat i 100 let, pokud bude blokáda Gazy pokračovat.

S ohledem na výše zmíněné důvody je tak podle Washington Post pravděpodobné, že většina práce spojená s obnovou Pásma Gazy spadne na OSN a další humanitární organizace.

„Situace mezi Hamásem a Izraelem v Pásmu Gazy je součástí mnohem komplexnějšího problému, tedy izraelsko-palestinského konfliktu, který se za posledních 25 let reálně nikam nepohnul. To je hlavní problém,“ podotýká na závěr analytik institutu v německém Halle.