Izrael otevřel hranice s Pásmem Gazy. Od poklidných sobotních protestů si Hamás slibuje mírovou dohodu

Izraelské úřady v neděli znovu otevřely dva hraniční přechody do Pásma Gazy pro lidi a zboží. Agentuře AP to potvrdili izraelští i palestinští činitelé. Mírová dohoda mezi Izraelem a hnutím Hamás by podle jednoho z vůdců hnutí mohla být hotová do několika dnů. Izraelská vláda přechody Erez a Kerem Šalom nechala v pondělí uzavřít poté, co raketa vypálená z Gazy zasáhla obytný dům v obci poblíž Tel Avivu. Zraněno bylo sedm lidí.

Tel Aviv 11:29 31. března 2019