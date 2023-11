Jak to vypadá v Pásmu Gazy? Místní podléhají silným emocím, problém je nezávislé ověřování informací

Jedna válečná fronta je na bojišti, druhá v informačním prostoru. Izrael už měsíc reaguje na útok teroristů Hamásu. Bombardování Pásma Gazy doprovází drastické záběry lidského utrpení a zprávy o tisících obětech. Čísla přitom nelze nezávisle ověřit. „Raději věci zasazuji do širšího rámce. Co nevidím nebo se o tom nemůžu důkladně přesvědčit, o tom nerad mluvím,“ popisuje zvláštní zpravodaj v Izraeli Jaromír Marek ve speciálu Českého rozhlasu. Praha/Tel Aviv 18:17 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelská armáda v Pásmu Gazy | Foto: EYEPRESS | Zdroj: Reuters

Jak přesně se vyvíjí situace v Pásmu Gazy, jsou jen zprostředkované informace, odkazuje se zpravodaj Marek. Nedají se nezávisle ověřit, protože je do světa reportují palestinští novináři. „Jsou to místní lidé, kteří často podléhají silným emocím – což je z jejich reportů naprosto patrné. Na vlastní oči to vidět nelze,“ zdůrazňuje.

Od 7. října zemřelo podle palestinských úřadů spravovaných Hamásem v Pásmu Gazy přes 10 000 Palestinců, z toho skoro čtyři tisíce dětí. Údaje nelze nezávisle ověřit. Podle OSN je v Pásmu Gazy nyní humanitární krize, na místě chybí potraviny, voda, palivo či léky. Generální tajemník António Guterres situaci označil za humanitární katastrofu.

Pásmo Gazy je jednou z nejhustěji obydlených oblastí na světě, žije tam 2,3 milionu lidí a odhaduje se, že zhruba milion z nich je aktuálně bez střechy nad hlavou.

Ověřovat informace z Pásma Gazy je problematické především s vyčíslováním obětí. „Osobně si vždycky počkám na to, až zdrojů, které s informací přijdou, je víc. Určitě se nespoléhám třeba na Al-Džazíru, která má informace velmi často zkreslené,“ říká Marek. Naráží tím na financování webu vládou v Kataru.

„Raději věci zasazuji do širšího rámce. Protože co nevidím nebo se o tom nemůžu důkladně přesvědčit, bych nerad mluvil,“ dodává zvláštní zpravodaj v Izraeli.

Noc bez elektřiny

Naopak přímá svědectví z Pásma Gazy mají Lékaři bez hranic – na místě je aktivní 300členný tým. Jak ale upozorňuje vedoucí komunikace Tomáš Bendl, jedná se o místní spolupracovníky, čili Palestince.

„Situace je pro ně extrémně náročná. Rozhodli se zůstat v severní části Pásma Gazy, protože vědí, že kdyby odešli na jih, tak jejich pacienti zemřou. Není tam nikdo jiný, kdo by jim pomohl. Zároveň nejsou slepí a chápou, že tímto rozhodnutím vystavují sebe a taky své rodiny ohromnému nebezpečí,“ uvádí Bendl ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.

Lékaři bez hranic opakovaně upozorňují na tragickou situaci ve zdravotnictví. Přičemž Bendl říká, že systém už zkolaboval. Nefunkčních má být 14 z 35 hlavních nemocnic.

Některým zařízením došla elektřina kvůli probíhající blokádě, jiné nemají léky a další zdravotnický materiál. „Děje se už i to, že infekční poranění léčí octem, nemají anestetika, takže amputace se provádí naživo,“ přibližuje realitu šéf komunikace organizace.

S místními spolupracovníky se snaží Lékaři bez hranic komunikovat alespoň dvakrát denně. „Bohužel to reálně jde jenom přes den. Protože podle toho, co nám říkají – v noci se vždycky vypnou jak mobilní sítě, tak internet a nejde to tedy úplně kontinuálně,“ uzavírá Bendl.