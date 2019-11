Pitná voda z moře: Izrael pokrývá odsolováním většinu spotřeby, cena je nižší než v Česku

„Nasaďte si helmu. Půjdete pěkně se mnou, nebudete nikam skákat a ničeho se dotýkat,“ varuje Šaron Jovuová, která provádí stanicí na odsolování mořské vody v Aškelonu na jihu Izraele. Ještě před pár lety byla tato stanice největší na světě. Arabské země Perského zálivu ji ale už předstihly.

„Odtud vedou támhle do moře tři roury, které jsou dlouhé něco přes kilometr. Na konci do nich padá mořská voda. Míváme ale problém se sousední Gazou. Veškeré splašky tam jdou do moře, a když je sem proud zanese, musíme produkci zastavit,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

V srdci odsolovací stanice jsou desítky tisíc tlakových trubek, ve kterých z mořské vody vzniká technologií reverzní osmózy pitná voda.

„Ten hluk tady dělají vysokotlaké pumpy. A tady je srdce celého provozu - tlakové nádoby se 46 tisíci membránami. Je to nádherná příšera, že ano?“ ukazuje Jovuová.

Trubky jsou tu nastavěné nad sebe v několik dlouhých řadách, pumpy zase připomínají popisy z verneovek.

„Mluví se o nedostatku vody, my ho ale necítíme, protože pokaždé, když otočíme kohoutkem, tak voda prostě teče. Jedním z hlavních důvodů je to, že máme všechny tyto odsolovací stanice,“ tvrdí Jovuová, která má v tomhle životadárném zařízení na starosti návštěvy.

Mořská voda chutná po odsolení výborně | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

13 korun za kubík

Oproti předchozím desetiletím klesly průměrné srážky v Izraeli o třetinu a přírodní zdroje už dávno nestačí. Dnes stojí v zemi pět odsolovacích stanic a další dvě se plánují. Zatím pokrývají 70 procent spotřeby pitné vody.

A argument, že odsolování mořské vody je drahé, už neobstojí. Odsolovací stanice dodávají izraelskému státu pitnou vodu v přepočtu za 13 korun za kubík, bez jakýchkoliv dotací. Jen pro zajímavost: český spotřebitel platí několikanásobně víc za vodu získanou z běžných zdrojů.

Cena za vodné se v Česku loni pohybovala mezi 33,10 korunami za krychlový metr v Olomouckém kraji až po 44,20 korun v Libereckém kraji.

„Část vody, kterou produkujeme, směřuje k obnovení našich přírodních zdrojů. Pumpuje se do země, aby se doplnily vyčerpané zásoby podzemní vody,“ chlubí se Jovuová.

A má čím. Izrael pomalu začíná odsolenou mořskou vodu čerpat do Galilejského jezera, které dříve naopak sloužilo jako zdroj a jehož hladina povážlivě poklesla.

„Jestli chcete ochutnat vodu, která byla ještě před půl hodinou vodou mořskou, tak pojďte se mnou,“ zve Jovuová. Chutná výborně.