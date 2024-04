Izrael podle Trumpa prohrává mediální válku. Konflikt v Pásmu Gazy podle něj trvá moc dlouho

Bývalý americký prezident Donald Trump uvedl, že není úplně spokojen s tím, jak si Izrael počíná ve válce v Pásmu Gazy, a poznamenal, že to trvá dlouho. Podle Trumpa veřejnému obrazu Izraele také škodí fakt, že izraelská armáda zveřejňuje videa hroutících se budov. Bývalý republikánský šéf Bílého domu to řekl v rozhovoru s konzervativním komentátorem Hughem Hewittem. Washington 21:16 4. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konflikt v Pásmu Gazy podle Trumpa trvá moc dlouho | Foto: Jay Paul | Zdroj: Reuters

„Nejsem si jistý, jestli se mi líbí způsob, jakým to dělají, protože musíte mít vítězství. Musíte dosáhnout vítězství, a to trvá dlouho,“ uvedl Trump.

„A další věc je, že nesnáším, že pořád vydávají videa. Každou noc zveřejňují videa, na kterých je vidět, jak padá nějaká budova. Takové záběry by neměli vydávat. Dělají to a proto prohrávají mediální válku. Izrael absolutně prohrává v mediální válce,“ dodal.

„Zveřejňují ty nejodpornější a nejstrašnější záběry padajících budov. A lidé si představují, že v těch budovách je spousta lidí...nelíbí se jim to. Nevím, proč takové válečné záběry zveřejnili. Asi aby vypadali drsně. Ale mně tím drsní nepřipadají,“ řekl Trump a zopakoval, že Izrael prohrává boj o veřejný obraz.

Hewitt se Trumpa zeptal, zda stále stoprocentně stojí za Izraelem a zda má pro premiéra Benjamina Netanjahua nějakou radu kromě toho, že by měl izraelskou ofenzivu v Pásmu Gazy uspíšit. „To je vše, s čím lze poradit. Chci říct, že to je ta rada,“ řekl exprezident. „Musíte to dokončit a musíte se vrátit k normálu,“ dodal.

Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy s cílem zcela zničit Hamás po jeho loňském říjnovém teroristickém útoku, kdy ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců v izraelském pohraničí povraždili téměř 1200 lidí a zhruba 250 osob zavlekli na palestinské území.

Při prvním a dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna necelá polovina rukojmích. V souvislosti s izraelskými údery podle úřadů spravovaných Hamásem zemřelo dosud v Pásmu Gazy přes 33 000 Palestinců. Tyto informace nezle ověřit z nezávislých zdrojů.