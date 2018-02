Izrael pomohl zabránit útoku na velké dopravní letadlo na lince ze Sydney do Abú Zabí

Izraelská armáda přiznala svou roli v loňském zmaření útoku na civilní letadlo. Teroristé hlásící se k organizaci Islámský stát se pokusili umístit výbušninu do letu z Austrálie do Spojených arabských emirátů. Zařízení bylo v zavazadle v mlýnku na maso. Letadlem společnosti Etihad ze Sydney do Abú Zabí tehdy cestovalo několik stovek lidí.

Sydney 13:53 22. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít