Izrael popřel, že by dodal Ukrajině rakety Patriot. Vyřazené systémy měl předat USA

Izrael v úterý popřel vyjádření izraelského velvyslance v Kyjevě Michaela Brodského, podle kterého Izrael předal Ukrajině americké rakety Patriot. Izraelské ministerstvo zahraničí oficiálně popřelo diplomatovo vyjádření poté, co se Rusko podle dostupných informací domáhalo objasnění, uvedl izraelský server Ynet. Tel Aviv 17:45 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajina již dříve disponovala protiraketovými systémy Patriot, které poskytli západní spojenci (ilustrační foto) | Foto: Jens Buttner | Zdroj: Reuters

„Izrael tyto systémy na Ukrajinu nedodal,“ uvedlo ministerstvo v odpovědi na dotaz Ynetu. Ukrajina se s pomocí Západu brání čtvrtým rokem ruské agresi.

Izrael pomohl posílit protivzdušnou obranu Ukrajiny tím, že jí poskytl americké rakety Patriot, které během první války v Perském zálivu na počátku 90. let minulého století chránily Izrael před iráckými raketami, uvedl v rozhovoru s ukrajinskou novinářkou Brodsky. Jeho vyjádření citovala ukrajinská i zahraniční média.

„Mimochodem, tyto systémy (Patriot) se nyní nacházejí na Ukrajině. Jsou to izraelské systémy, které byly v izraelské výzbroji na počátku 90. let. Souhlasili jsme s jejich předáním Ukrajině. Ovšem o tom se bohužel moc nemluví. Ale když se tvrdí, že Izrael nepomohl Ukrajině, tak to není pravda,“ řekl velvyslanec podle serveru RBK-Ukrajina. Brodsky neupřesnil, kdy Izrael tyto zbraně Ukrajině předal, podotkl server BBC News.

Vyřazené systémy

Ukrajina již dříve disponovala protiraketovými systémy Patriot, které poskytli západní spojenci, ale stěžovala si, že jejich počet nestačí uchránit ukrajinská města před ruskými útoky a nálety.

Patrioty jsou mimořádně důležité, protože jsou schopné sestřelovat balistické rakety, včetně raket Kinžal, které Rusko označuje za hypersonické, napsal RBK-Ukrajina.

Letos v lednu server Axios psal, že americká armáda převezla asi 90 střel do systémů Patriot ze skladů v Izraeli do Polska, kde je připraví na dodávku na Ukrajinu. Izrael loni po více než 30 letech oficiálně vyřadil systémy Patriot. Ukrajina následně podle Axiosu navrhla, aby židovský stát rakety vrátil zpět USA, které by je poté poskytly ukrajinským silám bránícím se ruské invazi.

Axios napsal, že pro Pentagon bylo prioritou poskytnout Ukrajině více střel do systémů Patriot, aby se země mohla bránit před ruskými vzdušnými údery. Poznamenal také, že toto byla nejvýznamnější dodávka zbraní pro Ukrajinu z Izraele od počátku ruské invaze v únoru 2022.

Navrácení raket USA

Izrael loni v dubnu oznámil, že začne vyřazovat svých osm baterií Patriot, které jsou staré přes 30 let, kdy je od USA získal. Pro Izrael už komplety nebyly důležité, neboť vyvinul vlastní systémy protivzdušné obrany.

Ke zmíněnému návrhu Kyjeva na navrácení raket Spojeným státům pro následné předání Ukrajině se Izrael podle Axiosu stavěl několik měsíců odmítavě z obav před ruskou odvetou, nakonec ale izraelský premiér Benjamin Netanjahu loni v září postup schválil.

Axios napsal, že Izrael předem informoval Rusko o tom, že vrací systémy Patriot Američanům, takže židovský stát Ukrajině zbraně nedodá. Úřad izraelského premiéra uvedl, že komplety dostali zpět Američané a že není známo, zda je USA poskytly Ukrajincům.

Podobný postup Izrael a USA vyzkoušely již před dvěma lety. Tehdy americká armáda dopravila na Ukrajinu dělostřelecké granáty z nouzového skladu v Izraeli.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dubnu vyzval spojence k poskytnutí dalších deseti systémů protivzdušné obrany Patriot. Prohlásil rovněž, že Ukrajina je připravena další protivzdušné systémy koupit od Spojených států.

„Předali jsme americké straně velký balík položek, které chceme koupit,“ řekl Zelenskyj. „Koupit v té či jiné podobě. Je to naše věc, jak to zaplatíme,“ dodal tehdy podle serveru RBK-Ukrajina. Zelenskyj podle portálu hovořil o nákupu zbraní protivzdušné obrany za 30 miliard a dalších zbraní za až 50 miliard dolarů (asi 687 miliard až 1,14 bilionu Kč).