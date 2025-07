Izrael povolí shazování humanitární pomoci do Gazy pomocí padáků. Shozy by mohly začít velmi brzy

Izrael brzy povolí Jordánsku a Spojeným arabským emirátům shazovat pomocí padáků humanitární pomoc do Pásma Gazy. V pátek to podle serveru The Times of Israel (ToI) sdělil úřad izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti COGAT. Podle představitelů izraelské armády, se kterou budou tyto dodávky koordinovány, provede Jordánsko první shoz humanitární pomoci možná již v pátek.

