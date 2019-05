Izrael vyhlásil po sedmi týdnech druhé volby. Netanjahu nenašel koaliční partnery

Předčasné volby v Izraeli budou 17. září. Vyplývá to z návrhu zákona, který ve středu schválil parlament a kterým rozhodl o svém rozpuštění. Informoval o tom list The Times of Israel. Naposledy se v zemi volilo 9. dubna. Vládní strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua ale nezískala potřebný počet hlasů pro jednobarevnou vládu a Netanjahu nesestavil koalici. V historii země se nikdy nestalo, že by tak brzy po sobě následovaly nové volby.

Jeruzalém 7:28 30. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít