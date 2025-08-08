Izrael převezme kontrolu nad městem Gaza. Na Netanjahuově plánu o obsazení pásma se vláda neshodla
Izraelský bezpečnostní kabinet v pátek nad ránem schválil převzetí vojenské kontroly nad městem Gaza, uvedl v prohlášení úřad premiéra Benjamina Netanjahua. Na obsazení celého Pásma Gazy, které měl v plánu Netanjahu, se kabinet neshodl, informovala agentura AP, podle níž je okupace města další eskalací ve 22 měsíců trvající izraelské ofenzivě rozpoutané po teroristickém útoku hnutí Hamás na jihu Izraele.
Schválený krok je podle prohlášení premiérova úřadu součástí snahy porazit Hamás, napsal web listu The Times of Israel. Izrael bude zároveň poskytovat humanitární pomoc lidem mimo bojové zóny.
Město Gaza na severu pásma je částí ze zhruba čtvrtiny tohoto palestinského území, které ještě Izrael nemá pod kontrolou, píše The Times of Israel.
Netanjahu před večerním zasedáním kabinetu, které se protáhlo až do rána, televizi Fox News řekl, že jeho země plánuje okupovat celé Pásmo Gazy a poté ho předat nespecifikovaným arabským vládním složkám.
O tomto plánu se však prohlášení vydané po schůzce nezmiňuje. Důvodem může být podle AP obava o osud zbývajících rukojmích v rukou Hamásu.
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok teroristů z Hamásu a jejich spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Koncem listopadu 2023 a letos v lednu a v únoru byla při dvou příměřích velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž je asi jen 20 naživu.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 61 158 Palestinců a dalších 151 442 bylo zraněno, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. OSN tato data podle AFP považuje za spolehlivá.