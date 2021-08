Izrael má od února nejvíce nakažených, přes 6 tisíc za den. Vláda vyzývá k očkování, ale lockdown neplánuje

V Izraeli se za 24 hodin potvrdilo 6275 nákaz koronavirem SARS-CoV-2, což je nejvíce od února a zhruba trojnásobek oproti denním přírůstkům před dvěma týdny. Informují o tom místní média s odvoláním na pondělní oznámení ministerstva zdravotnictví. To podle serveru The Times of Israel zvažuje nová protikoronavirová opatření, další lockdown ale vyloučilo a vyzvalo obyvatele, kteří se ještě nenechali očkovat proti covidu-19, aby tak učinili. Jeruzalém 13:01 10. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koronavirová situace v Izraeli se zhoršuje. Vláda vyzývá k očkování. | Zdroj: Reuters

Počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem v Izraeli činil v pondělí zhruba pět procent ze 130 000 testovaných, což je podle deníku The Jerusalem Post nejvíce za pět měsíců. V Izraeli se šíří zejména nakažlivější koronavirová mutace delta.

„Zvažujeme možnost zavedení dalších omezení. Chceme předejít masové účasti na velkých akcích,“ citoval v úterý server The Times of Israel ministra zdravotnictví Nicana Horovice. Další lockdown ale ministr vyloučil. „Měli jsme už tři a viděli jsme, jaký to mělo dopad na společnost, ekonomiku i zdraví,“ uvedl Horovic.

Kvůli nárůstu nových nákaz už izraelská vláda zavedla některá omezení. Od neděle začala platit povinnost nošení roušek venku v místech, kde je více než sto lidí, a povinnost prokazovat se takzvaným zeleným pasem (dokládajícím plné očkování, zotavení z nemoci covid-19 či negativní test starý maximálně 72 hodin) nově platí i pro posilovny, restaurace či kavárny.

Předtím bylo nutné se tímto dokladem prokazovat jen na akcích se sto a více lidmi. Opatření se netýká obchodů, knihoven či muzeí. Nově mají rovněž státní úřady fungovat jen s poloviční přítomností na pracovišti.

V Izraeli, který má asi 9,3 milionu obyvatel, dostalo přes 5,8 milionu lidí nejméně jednu dávku vakcíny proti covidu-19. Téměř 5,4 milionu má aplikované dvě dávky vakcíny a na 550 000 lidí v Izraeli už dostalo třetí dávku vakcíny.

Server The Times of Israel v úterý také napsal, že podle údajů ministerstva zdravotnictví z minulého měsíce vakcína firem Pfizer a BioNTech z velké části zabránila hospitalizacím či vážným průběhům nemoci covid-19, ale už méně je účinná proti šíření varianty delta. Podle pondělních údajů ministerstva tvoří většinu nových případů nákazy lidé plně očkovaní.