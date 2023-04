Izraelci dále protestují proti justiční reformě. V Tel Avivu se sešlo 200 tisíc demonstrantů

V Izraeli v sobotu opět vyšly do ulic desetitisíce lidí demonstrovat proti justiční reformě prosazované vládou premiéra Benjamina Netanjahua. Podle odhadu místních médií se jen v Tel Avivu sešlo na 200 000 lidí. Proti sérii zákonů, které mají dát vládě větší pravomoc při jmenování soudců a omezit pravomoce nejvyššího soudu, podle serveru The Times of Israel v sobotu protestovali Izraelci na 150 místech v zemi.

