Izrael schválil návrat Židů do vyklizených osad. Armáda se obává násilí, začíná posvátný ramadán

Čtvrtkem začíná posvátný měsíc ramadán. Pro věřící muslimy je to období zvýšené zbožnosti a půstu. V konfliktních oblastech ho ale doprovází také zvýšené násilí. Na palestinském Západním břehu je situace obzvlášť výbušná. Izraelská vláda tento týden umožnila návrat židovských osadníků do dříve vyklizených osad. Zároveň se objevují stále nové ozbrojené palestinské skupiny. Džanín 15:14 23. března 2023

„Palestinská samospráva ztrácí kontrolu. V severní částí Západního břehu, tedy v oblasti Džanínu a Nábulusu, vzdává svou moc. A to je hlavní důvod zhoršení bezpečnostní situace,“ uvádí podplukovník izraelské armády Jonatan Cornicus, který je zároveň mluvčím Sdružení záložních vojáků IDSF.

Podle něj může za úpadek moci palestinské samosprávy její korupce a ztráta důvěry Palestinců. „Výsledkem je, že se organizují různé místní bojůvky, opatřují si zbraně a připravují a páchají útoky proti civilním i vojenským cílům v Judsku a Samařsku.“

Na hoře Ival neboli Hoře prokletí, vysoko nad Nábulusem, je vidět až do samotného centra města. Ozývá se odtamtud muslimské volání k modlitbě. Právě z vrcholu hory kontroluje izraelská armáda dění v severní části palestinského Západního břehu.

Desítky zabitých ročně

„V roce 2022 jsme měli 22 Izraelců zabitých při teroristických útocích. A jen za dva a půl měsíce letošního roku jich je už 15. Nábulus, na který se díváme z této hory, a Džanín jsou dvě místa, odkud vzešla většina těchto teroristických útoků. Tempo operací izraelské armády je enormní. V letech 2022 a 2023 to byl oproti předchozímu období 300 až 400procentní nárůst.“

Amir Avivi, generál izraelské armády v záloze, tvrdí, že Izrael prostě musí mít pod kontrolou strategická místa, jako je skoro 1000 metrů vysoká hora Prokletí.

„Velká otázka je, co nastane po odchodu Mahmúda Abbáse. Hamás se bude snažit získat kontrolu, islámský džihád, a také uvnitř palestinské samosprávy je řada možných nástupců, kteří už si budují vlastní milice, aby bojovali o nástupnictví. Tahle oblast se tak může ocitnout v chaosu a v občanské válce.“

Guvernér Džanínu Akram Radžúb vidí situaci úplně jinak. „Izraelci tvrdí, že palestinská samospráva ztrácí kontrolu. To ale není pravda. Izraelci prodávají světu tohle obvinění jen proto, aby ospravedlnili své zločiny během razií,“ říká.

Smrtelné útoky a razie

Razií bylo za uplynulý rok požehnaně. O život při nich přišlo 150 Palestinců. „V posledním roce a půl se v Džanínu udál nebezpečný vývoj. Izraelci tu podnikli řadu útoků a razií, které si mezi obyvateli Džanínu vyžádaly spoustu obětí.“

Izraelská armáda tvrdí, že zasahuje proti ozbrojeným skupinám. Po zásahu ale často leží na ulicích i mrtví civilisté. „Bez ohledu na to, co Izraelci říkají o ozbrojencích, tak realitou je, že lidé umírají na chodnících před svým domem. Od začátku roku padlo za oběť raziím jen v Džanínu 40 lidí. Pro sílu, kterou používají, není žádné ospravedlnění. Při předminulé razii například zabili paní, která se šla jen podívat, co se venku děje. Zastřelil ji izraelský odstřelovač.“

Palestinské území zřejmě čeká velmi bouřlivé období.

