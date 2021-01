Izrael registruje rekordní nárůst případů. Navzdory celostátní karanténě přibylo za den 10 tisíc nákaz

V Izraeli zaznamenali za poslední den poprvé od počátku pandemie covidu-19 přes 10 000 nových případů koronavirové nákazy a poprvé za více než tři měsíce překročil podíl pozitivních testů deset procent, napsal dnes onlinový deník The Times of Israel. Uvedl, že počty infikovaných rostou i přes přísná celonárodní karanténní opatření. Vláda je v úterý prodloužila do 31. ledna. Jeruzalém 22:46 19. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda si ale vysloužila kritiku za to, že neočkuje Palestince na okupovaném Západním břehu Jordánu, byť tam vakcínu dováží židovským osadníkům | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zatím se nestačily projevit ani účinky izraelské očkovací kampaně, s níž začala země před měsícem a která je považována za nejrychlejší na světě. Naočkováno bylo podle ministra zdravotnictví Juliho Edelsteina 2,2 milionu lidí, více než 470 000 už i druhou dávkou vakcíny.

Nachman Aš, který koordinuje protiepidemická opatření, v úterý řekl, že si není jist, zda vakcíny firem Pfizer a BioNTech, jimiž se v Izraeli očkuje, chrání i proti zmutovanému viru, jenž se šíří z Británie.

Prohlásil také, že účinnost této vakcíny po první dávce zřejmě není tak vysoká, jak Pfizer udával. Aš řekl, že se po naočkování první dávkou koronavirem nakazilo 12 400 Izraelců. Ochrana získaná po první dávce vakcíny „není tak velká, jak jsme mysleli,“ řekl Aš.

Opatření se prodlužují

Boaz Lev, který řídí konzultativní výbor ministerstva zdravotnictví, řekl, že rychlost nákazy se dá vysvětlit několika způsoby.

„Prvním z nich je to, že se zmutovaný virus šíří rychleji než ten původní. Má to také co dělat s dodržováním uzávěry; svatby, shromáždění, otevřené školy v ultraortodoxních komunitách, to vše má vliv na šíření viru,“ řekl.

Uzávěra měla původně skončit ve čtvrtek, ale vláda v úterý rozhodla o jejím prodloužení do 31. ledna. Od začátku epidemie je už třetí a platí od konce prosince.

„Pro mnoho občanů je to obtížné rozhodnutí, ale je to nezbytné,“ řekl k prodloužení premiér Benjamin Netanjahu. Zmínil se při tom o „skandální“ svatbě požádané v pondělí v Bnej Braku, kde žijí ultraortodoxní rodiny. Na svatbě bylo podle premiéra několik set lidí.

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo rekordních 10 021 nákaz koronavirem SARS-CoV-2 za předchozí den; celkový počet dosud potvrzených případů v devítimilionové zemi vzrostl na 565 629. Z toho přes 82 000 osob je nyní nemocných a 4080 lidí zemřelo.

Netanjahu řekl, že nařídil ministerstvu zdravotnictví a dopravy, aby okamžitě zpřísnila na letištích testování cestujících ze zahraničí.

Od 23. ledna se budou muset všichni při příjezdu do Izraele prokázal negativním testem ne starším než 72 hodin nebo předložit potvrzení o naočkování.

Očkování jen někomu

Netanjahu začátkem měsíce uvedl, že v plánu je očkovat téměř všechny dospělé Izraelce do konce března, kdy zemi čekají další předčasné parlamentní volby. Mnozí míní, že rychlé očkování je součástí Netanjahuovy volební kampaně.

Vláda si ale vysloužila kritiku za to, že neočkuje Palestince na okupovaném Západním břehu Jordánu, byť tam vakcínu dováží židovským osadníkům.

The Times of Israel napsal, že podle statistiky Oxfordské univerzity je Izrael za posledních sedm dní v nově potvrzených nákazách na počet obyvatel první na světě před Portugalskem, Andorrou, Českou republikou, Irskem a Libanonem.

Izrael nicméně podle téhož zdroje provedl za poslední týden také čtvrtý nejvyšší počet testů na obyvatele ve světě.