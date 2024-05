Izrael roky tajně ‚válčil‘ s Mezinárodním trestním soudem. Zpravodajci špehovali hlavního prokurátora

Izrael téměř deset let tajně „válčil“ s Mezinárodním trestním soudem (ICC), vyplývá to z investigativy britského deníku The Guardian a izraelských médií +972 a Local call. Izraelské zpravodajské služby podle nich sledovaly zaměstnance ICC a vytvářely na ně tlak. Útoky se týkaly i bývalé hlavní prokurátorky Fatou Bensoudaové a jejího nástupce Karima Khana, který post v současnosti zastává.

Tel Aviv/Haag 18:51 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít