Pořád musíte sledovat, jestli náhodou neletí nějaká střela. Lidé jsou nervózní, říká Češka žijící v Izraeli

Izrael v sobotu ráno oznámil, že při bombových útocích na pásmo Gazy zemřel jeden z předních členů Hamásu, který se podílel i na plánování útoku z minulého týdne. Zásadní pozemní operaci Izrael ale zatím nezahájil. Jak se celá situace promítá do života v zemi? „Někdo to bagatelizuje, jiný je zase úplně paralyzován a absolutně nevychází z domu," popisuje Radka Kočvarová, česká doktorandka působící na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Tel Aviv 21:02 14. října 2023

S jakou pozorností Izraelci sledují aktuální dění? Jaké informace o případných plánech o vojenské akci v pásmu Gazy mají?

Všichni tady sedí prakticky nonstop u zpráv, všechno se točí jen kolem toho aktuálního dění. Lidé nejsou schopní pokračovat v plnohodnotném životě, pouze čekají, co se bude dít. Tohle je něco, co tady v Izraeli už dlouho nikdo nezažil, a nedokážu tedy předvídat, jak to bude dál.

Dá se tedy říct, že od toho útoku Hamásu je ten život v Izraeli ochromen?

Je to tak. Málokdo vychází z domu, protože celým státem zní sirény. Včera jsme měli tady v Tel Avivu tři poplachy. Je těžké kamkoliv chodit, protože musíte sledovat, kde jsou kryty, musíte sledovat aplikace, jestli náhodou neletí nějaká střela. Takhle tady teď život vypadá.

Mají Izraelci obavy z nějakých dalších útoků ze strany radikálů, pokud by třeba došlo i k pozemní operaci v pásmu Gazy?

Mají. Ty názory v populaci se liší. Někdo to bagatelizuje, jiný je zase úplně paralyzován tou situací a absolutně nevychází z domu. Ale řekla bych, že průměrný Izraelec je určitě nervózní.

Jak se na pásmo Gazy, které je nejhustěji osídlenou oblastí světa, běžní Izraelci dívají? Souhlasí většinová společnost s ofenzivou?

Určitě souhlasí. Asi jsem neslyšela názor, že by byl někdo proti. Nebo že by řekl, že to není adekvátní reakce.

Jak se vyvíjí v posledním týdnu situace v samotném Jeruzalémě?

Právě jsem se na víkend přesunula do Tel Avivu, protože v pátek se očekávaly nějaké nepokoje ze stran muslimských obyvatel. A právě Jeruzalém je obklopený Araby. Tak jsem se přesunula do zdánlivě bezpečnějšího Tel Avivu, i tady ale zněly sirény.

Přes týden byly otevřené obchody, bylo občas nějaké nedostatkové zboží – třeba nebyla dostupné ve všech obchodech čerstvá zelenina a také nebylo ovoce a pečivo. Nicméně jsem si nevšimla toho, že by lidé nějak nakupovali do zásoby. Jen se musí – snad jen dočasně – lehce upravit jídelníček.

Jak teď vlastně fungují úřady, vaše škola a další služby? A dá se čekat po případné ofenzivě, o které se mezi Izraelci podle našeho zpravodaje šušká, že by mohla začít zítra, nějaká podstatná změna?

Univerzita posunula začátek letošního akademického roku až na listopad s tím, že by se datum ještě mohlo upravit. Protože velká část akademických pracovníků či studentů je v rezervách, nebo má někoho blízkého v armádě. Nikdo teď nemá úplně myšlenky pokračovat ve studiu.

Naše výzkumná činnost probíhá i nadále, ale konkrétně můj vedoucí mi doporučil v následujících týdnech, abych pracovala z domu. Že nemusím docházet do laboratoře.

Vy sama nezvažujete návrat zpátky do Česka?

Chvíli jsem to zvažovala, ale prozatím zůstávám. Bylo mi nabídnuto z ambasády, že bych mohla letět domů repatriačním letem. Ale stejně jako mnoho dalších Čechů a Češek, co tady znám, zůstáváme. Bylo by těžké teď opustit Izrael a sledovat ty novinky jen z médií s tím, že všichni naši přátelé, kolegové a partneři tady zůstávají.