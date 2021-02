Izrael otevřel hotely nebo posilovny. Některá místa jsou jen pro očkované a lidi, kteří prodělali covid-19

Izrael, který dosud v poměru k počtu obyvatel naočkoval proti covidu-19 nejvíce lidí na světě, v neděli otevírá obchody, kulturní a sportovní zařízení či hotely. Do některých míst však budou moci jen ti, kdo covid-19 prodělali nebo jsou proti této nemoci očkovaní. Zavřené zůstávají některé třídy ve školách a také mezinárodní letiště. Praha 6:51 21. 2. 2021 (Aktualizováno: 7:27 21. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izrael mimo jiné otevírá také obchody | Foto: Corinna Kern | Zdroj: Reuters

Izraelci se mohou od neděle těšit na výrazné uvolnění. Otevřít se mají obchody, trhy či muzea. Posilovny, hotely a bazény i některá další zařízení však mají být zpřístupněny jen těm, kdo byli očkováni proti covidu-19 nebo nemoc mají za sebou.

Tito lidé se prokážou potvrzením, takzvaným zeleným pasem. Těsně před spuštěním systému nicméně zkolaboval počítačový systém, protože nápor na získání těchto karet je obrovský. Izraelci si je budou převážně stahovat do mobilu.

Zatím se do lavic ale nevrátí všechny děti. Do školy chodí jen některé ročníky, ostatní se musí učit distančně. Také nebude možné do Izraele létat, nejméně další dva týdny zůstanou mezinárodní letiště uzavřená.

Zhruba devítimilionový Izrael dosud alespoň jednou dávkou očkoval zhruba 45 procent populace, okolo třetiny Izraelců již dostalo dávky obě. To se projevilo na počtech lidí s vážným průběhem nemoci, ale také na počtu úmrtí. V Izraeli se počet úmrtí s koronavirem dostal téměř k nule a uvolnil se tak tlak na nemocniční kapacity.

Zpřísňování ve Francii

Naopak Francie by v neděli mohla rozhodnout o dalším zpřísnění koronavirových restrikcí a omezení pohybu v některých oblastech, zejména na jihu země.

Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran naopak kvůli zvýšenému počtu případů v některých oblastech v sobotu oznámil, že zváží zpřísnění opatření a uzávěru některých regionů.

Nové restrikce, jejichž oznámení se v neděli očekává, mají zasáhnout hlavně středomořské pobřeží okolo pátého největšího francouzského města Nice.