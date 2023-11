Rukojmí jsou pro únosce komodita. Hamás si chce výměnami zlepšit reputaci, říká expert

Izrael a teroristické hnutí Hamás pokračují ve výměně unesených rukojmí za odsouzené palestinské vězně – za každou jednu osobu unesenou do Gazy putují na svobodu tři Palestinci. „Izrael je v nevýhodné pozici, protože si v minulosti vytvořil precedent na masivní ústupky v situacích, kdy jsou zadržováni jeho občané,“ upozorňuje odborník na terorismus a vyjednávání s únosci Adam Dolnik. Interview Plus Praha 20:16 28. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Dolnik, odborník na terorismus a vyjednávání s únosci | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Připomíná, že Izrael v minulosti své občany vyměňoval třeba i v poměru 1:1000. Vyjednávat také musí nejen s Hamásem, ale i s vlastní populací a příbuznými unesených. „My si slovo vyjednávat často zaměňujeme za ústupky, ale vyjednávat znamená komunikovat s cílem ovlivnit druhou stranu. Povaha ústupků je výsledkem kvality vyjednávání,“ konstatuje Dolnik.

Izrael podle něj má kontrolu nad tím, kteří vězni jsou propouštěni. Není mezi nimi například jediný vrah, jedná se o ženy a děti, které ve vězení strávily šest až devět měsíců za útoky nožem, ale i prohřešky typu házení kamení po vojácích či šíření propagandy.

Na výměně vězňů prý mají zájem obě strany, přičemž pro Hamás je výhodné nejdříve propustit ženy a děti, protože s jejich vězněním jsou spojené větší nároky. Navíc si tak chce zlepšit mezinárodní reputaci po brutálním masakru ze 7. října.

Dolnika přesto překvapuje, že Hamás přistoupil na relativně nízký poměr 1:3, jakmile ale dojde na vyjednávání o zajatých mužích a vojácích, lze prý očekávat, že podmínky už nebudou pro Izrael tak dobré.

„Lidé z Hamásu budou říkat, že poměr mrtvých Palestinců k Izraelcům v tom konfliktu je dlouhodobě 1:10. Tím pádem je jasné, že jeden izraelský život má pro všechny větší hodnotu než 10 palestinských, a oni budou ten stejný poměr uplatňovat ve vyjednáváních,“ míní.

Cenná komodita

Operace na záchranu rukojmích v Gaze je podle Dolnika prakticky nemožná, protože jsou rozmístění v různých lokalitách. „Spekuluje se, že jsou drženi v tunelech, které protkávají celou Gazu, což je vlastně dobře, protože je důležité je ochránit před situacemi, kdy by mohli zemřít, například při přestřelce nebo bombardování.“

Většina únosů je podle experta motivována finančně a rukojmí je pro únosce komodita, o kterou se musí starat. Zvýšit své šance na přežití mohou i sami rukojmí: „Musí být únoscem vnímán jako člověk, něčí otec či bratr, vzbudit v něm emoci, aby pro něj bylo složitější toho člověka chladnokrevně zabít nebo mu ubližovat,“ vysvětluje.

„Když vám donese někdo něco k jídlu, tak mu poděkujete. Ptáte se ho na situaci a necháte si vyprávět, jak vidí svět a co ho motivuje dělat to, co dělá. Nehodnotíte to, ale snažíte se naslouchat a porozumět,“ dodává.

Cílem Hamásu podle něj bylo posílit svou reputaci před obyvateli Gazy, které nedokáže efektivně vládnout a jako militantní organizace byl v posledních letech velmi pasivní. Velkým teroristickým útokem proto chtěl vyvolat izraelskou odvetu, při níž budou umírat nevinní civilisté a jejich příbuzní se třeba také k Hamásu připojí.

Právě porozumění cílům a požadavkům teroristů je podle Dolnika zásadní: „Požadavek je závěr nějakého myšlenkového procesu. Oni nějak přemýšlí, a když jste jako vyjednavač schopen ten proces rozebrat na kostičky a znovu postavit, může se objevit možné řešení, které pro vás může být daleko přijatelnější než ten původní požadavek,“ uzavírá.

