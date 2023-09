Chtěli se vyhnout válce a skončili na vojně. Mladí Rusové utíkají do Izraele, musejí tam sloužit v armádě

Desetitisíce mladých Rusů emigrovali od loňského vyhlášení mobilizace ve své vlasti do Izraele. Cizinci s židovskými kořeny v zemi snadno získávají občanství, ke kterému ale patří i povinnost vojenské služby. Vyhnout se jí i vzhledem ke společenskému tlaku není pro přistěhovalce jednoduché. Jejich situaci popisuje web The Moscow Times. Tel Aviv 21:44 1. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelci považují armádu za „sociální lepidlo“, píše server The Moscow Times (ilustrační foto) | Foto: Ammar Awad | Zdroj: Reuters

„Z Ruska jsem odešla kvůli válce. Neumím si představit službu v jakékoli armádě v jakékoli zemi,“ říká sedmnáctiletá Alice, která přijela do Izraele krátce po ruské invazi na Ukrajinu. Stejně jako ostatní respondenti serveru The Moscow Times si přála zůstat v anonymitě.

Nejméně dvouletá branná povinnost se ale ruských migrantů mladších 22 let týká stejně jako Izraelců. Stát zaznamenal za minulý rok celkem 43 000 příchozích z Ruska, povolání do armády by mladším ročníkům mělo dorazit po ročním pobytu v zemi.

Výjimku ze služby je možné získat na základě manželství, zdravotních nebo morálních důvodů. Poslední zmíněná možnost je ale pro nově příchozí vzhledem k nedostatku konexí téměř nemožná.

Alice a její přítel Matvey, se kterým z Ruska utekla, se proto rozhodli vzít. Oficiální uznání jejich sňatku je ale stále nejisté, dívka nakonec získala výjimku kvůli zdraví. Matvey přes prvotní zdráhání nastoupil do vojenské kybernetické jednotky.

„Stále se snažím omezit účast v různých nelegálních akcích, které v izraelské armádě existují. Nebýt toho součástí,“ popisuje mladý muž.

Pro Alici byla nepředstavitelná jakákoli forma vojenské služby. „Nechci nosit stejnou uniformu jako lidé, kteří z jakéhokoli důvodu druhé zabíjí,“ zdůvodňuje své snahy vojně se vyhnout.

Odlišně situaci vidí devatenáctiletý Misha z Moskvy. „Izraelská armáda je zásadně jiná než ruská, zvlášť teď po začátku války na Ukrajině. V Rusku je to něco, čeho jsem nikdy nechtěl být součástí,“ popisuje serveru, proč se na vstup mezi izraelské vojáky těší.

Antimilitaristické hnutí New Profile, na které se prý v posledních měsících obrátila více než stovka mladých Rusů, upozorňuje na roli vojny v izraelské společnosti. „Armáda si chce udržet obraz ‚armády lidu‘. Říká, že ti, kdo v ní nechtějí sloužit, nikdy nebudou mít práci nebo řidičský průkaz. Ale to vše je lež,“ vysvětluje pro server aktivista Or Ben David.

Služba v izraelské armádě je pro zemi základním kamenem národní identity a někdy i nezbytná podmínka pro úspěšnou kariéru. Její odmítnutí, společenské tabu, proto může stát v cestě integraci mladých Rusů.