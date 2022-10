Rusové stahují vojáky a techniku ze Sýrie. Přesunují se do bojů na Ukrajině

Rusko stahuje své vojáky a techniku ze Sýrie. Podle amerického deníku The New York Times už odvezlo i své systémy protivzdušné obrany S-300. Přesunutí na ukrajinské bojiště má zásadní význam pro Izrael. Židovský stát měl totiž z ruské přítomnosti v Sýrii respekt. Odmítal proto dodávat zbraně Ukrajině. Praha 15:45 22. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raketový systém protivzdušné obrany S-300 na přehlídce v Kyjevě v roce 2014 | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Kolik ruských vojáků a techniky v poslední době opustilo Sýrii, zatím není úplně jasné. Nemůžeme se totiž opřít o žádná oficiální čísla ani prohlášení. Dokonce i izraelská média citují článek amerického deníku The New York Times.

Ten se opírá o informace z izraelských a západních vojenských zdrojů. A ty se shodují, že Sýrii opustilo několik praporů ruské armády, což je zhruba 1500 vojáků. Některé zdroje ale uvádějí mnohem vyšší čísla. Problém je, že není jasné, kolik ruských vojáků do té doby v Sýrii celkem bylo.

Ukrajinská právnička: Rusové adoptují ukrajinské děti, chtějí změnit jejich mentalitu a identitu Číst článek

Rusové ale údajně postupně odváží také své systémy protivzdušné obrany S-300, což je patrné i ze satelitních snímků.

Pro Izrael je to důležitá zpráva, protože právě tyto systémy ohrožovaly izraelské stíhačky při jejich náletech na íránské základny v Sýrii. Mezi Ruskem a Izraelem byla dosud nepsaná tolerance těchto izraelských náletů na syrské území. Například v květnu ale došlo k incidentu, kdy právě systém obrany S-300 ostřeloval izraelskou stíhačku.

A Izrael se zatím obával, že pokud by podpořil Ukrajinu zbraněmi, Rusko by přestalo Izraeli tyto nálety na syrské území tolerovat. A to byl zřejmě hlavní důvod, proč Izrael stále odmítal poskytnout Ukrajině jakékoli zbraně nebo dokonce obranné systémy.

Pomoc Ukrajině

Zásadní otázkou nyní je, jaký bude dopad ruského odchodu na případnou izraelskou pomoc Ukrajině. Média spekulují o tom, že pokud zmizí nebo alespoň výrazně zeslábne ruská hrozba v Sýrii, bude mít Izrael volnější ruce k jasnějšímu postavení se na stranu Ukrajiny, nebo dokonce právě k dodání zbraní, hlavně protiraketového štítu, o který Ukrajina stojí.

Jak izraelský premiér Ja'ir Lapid, tak ministr obrany Benny Ganc zatím ale stále odmítají poskytnout Ukrajině jakékoliv zbraně. Židovský stát je ale pod stále větším tlakem jak západního světa, tak části izraelské veřejnosti a politické scény.

‚Jmenuje se Izrael, stát Izrael.‘ Ministr cestovního ruchu ve videu láká k návštěvě země jako James Bond Číst článek

Ruská vojenská přítomnost v Sýrii ale nebyla jediným důvodem, proč si Izrael vztahy s Kremlem nechtěl rozházet. Obával se o osud ruské židovské komunity v případě, že by se Izrael skutečně výrazně postavil na stranu Ukrajiny.

Jisté ale je, že izraelská znalost íránské vojenské techniky, kterou Rusko používá, může být pro Ukrajinu užitečná a pravděpodobně je to také jediná oblast, ve které už Ukrajině užitečná je.

Nejen, že izraelské zpravodajské služby Ukrajinu údajně zásobují informacemi o íránských zbraních, ale také jí údajně poskytují například satelitní snímky s ruskými pozicemi.

A v posledním týdnu údajně Ukrajinci střelami usmrtili deset Íránců, kteří na Krymu zaškolovali ruské vojáky právě na íránskou vojenskou techniku, primárně na drony. Je také možné, že právě tento útok, při kterém zemřeli íránští instruktoři, mohl být na základě izraelských informací.