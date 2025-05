Izrael schválil rozšíření ofenzivy v Gaze, píší média. Armáda začala rozesílat povolávací rozkazy

Izraelský bezpečnostní kabinet premiéra Benjamina Netanjahua schválil postupné rozšíření vojenské ofenzivy v palestinském Pásmu Gazy, cílem je zvýšit tlak na teroristické hnutí Hamás. V pondělí nad ránem o tom s odvoláním na televizní stanici Kan informovala agentura Reuters. Izraelská armáda v sobotu začala rozesílat desítky tisíc povolávacích rozkazů. Aktualizujeme Tel Aviv 6:14 5. 5. 2025 (Aktualizováno: 6:20 5. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vozidla izraelské armády se pohybují v Pásmu Gazy u hranice mezi Izraelem a Gazou při pohledu z jižního Izraele, středa 17. ledna 2024 | Foto: Ohad Zwigenberg | Zdroj: Profimedia

List The Times of Israel napsal, že hlasování bylo jednomyslné a že plán počítá s tím, že armáda ofenzivu vystupňuje až po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v regionu, která je plánována na příští týden. Do té doby chce Izrael využít čas k dosažení dohody s Hamásem o příměří a o rukojmích.

Izrael začal posílat desítky tisíc povolávacích rozkazů. Dle Reuters mobilizuje armádu pro ofenzivu v Gaze Číst článek

Nový konflikt mezi Izrael a Hamásem vyvolal útok teroristického hnutí na jih židovského státu v říjnu 2023. Hamás tehdy se svými spojenci zabil 1200 lidí a dalších 251 unesl jako rukojmí. Izraelská armáda v reakci na to vpadlo do Gazy, kde podle tamních úřadů ovládaných Hamásem zahynulo přes 52 000 Palestinců.

Dočasné příměří letos v březnu ztroskotalo a izraelská armáda obnovila své tažení. O obnovení příměří obě strany konfliktu opakovaně jednají prostřednictvím Spojených států, Egypta a Kataru.

Izraelští představitelé opakovaně varovali, že pokud nebude brzy dosaženo dohody o propuštění zbývajících 59 rukojmích, zahájí armáda rozsáhlou ofenzivu zaměřenou na porážku Hamásu.