Izrael se případným úspěchem v Rafáhu chlubit nebude, míní Tureček. Nechce rozhněvat USA

Izrael pokračuje i přes silný mezinárodní odpor a páteční rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v pozemní operaci v Rafáhu na jihu pásma Gazy. Podle agentury Reuters vjely izraelské tanky až k dominantě centra města, mešitě al-Awdá. Rafah 11:14 29. května 2024

Izraelská armáda se k situaci zatím nevyjádřila, podle serveru Times of Izrael ale poslala do Rafáhu další pěší jednotku. Západně od Rafáhu zahynulo podle agentury AP při dalších izraelských úderech na stanový uprchlický tábor nejméně 21 lidí, z toho 12 žen. Hostem Radiožurnálu byl Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity.

Začněme tím, co se teď děje západně od Rafáhu. Potvrdil už Izrael zmíněné útoky v uprchlickém táboře?

Než jsem šel do studia, tak jsem četl vyjádření generála Hagariho, mluvčího izraelské armády, že to Izrael prověřuje. To znamená, že zatím není jisté, co se přesně stalo a jakou souvislost s tím mají izraelské ozbrojené aktivity.

Požár po izraelském útoku na oblast určenou pro vysídlené Palestince v Rafahu | Zdroj: Reuters

Jak důležitá je právě tato oblast uprchlického tábora na západ od Rafáhu z vojenského hlediska? Proč tam Izrael zaměřuje své útoky?

Když si představíme mapu Pásma Gazy, tak Izrael ze severu a z východu tlačí do poslední části Pásma Gazy, kde se mohou skrývat ozbrojenci, tedy teroristé Hamásu, a kde mohou být drženi rukojmí.

Také je to místo, odkud, jak jsme viděli před pár dny, mohou ozbrojenci dál odpalovat rakety na Izrael a to s tím souvisí. Problém je v tom, že velice blízko této lokality jsou oblasti, které zároveň Izrael vymezil jako bezpečnou zónu pro civilisty, tedy pro uprchlíky, kteří se nejprve v uplynulých měsících evakuovali ze severu Pásma Gazy do oblasti Rafáhu. A teď jim vlastně Izrael říká „vraťte se zase trošku více na sever, protože tady teď budeme útočit“. Jsou to často místa, která jsou od sebe vzdálená jen desítky, nanejvýš stovky metrů.

Pokud se potvrdí, že izraelské tanky už jsou opravdu v centru Rafáhu, co to znamená? Blíží se celá izraelská operace v Gaze do své rozhodující fáze?

Já bych to řekl tak, že o zahájení operace v Rafáhu, od které se snažily Izraelce odradit zejména Spojené státy, se mluví už dlouhé týdny a vždycky se říká, že to je zlom.

Já si myslím, že Izrael žádný zlom z pro něj pochopitelných důvodů neoznámí, protože Američané dali jasně najevo, že jsou proti razantní vojenské akci v této oblasti, a tudíž Izrael nebude nic razantního podnikat nebo alespoň to nebude oznamovat. Je to v podstatě takové plíživé zesilování různých aktivit, navýšení ozbrojených složek, a to stylem, aby Američané ani v jeden okamžik neměli v podstatě na co reagovat. Aby nemohli Izraelce upozornit, že už překročili tu červenou linii, před kterou byli varováni.

Izraelská armáda zatím v Rafáhu postupuje v takzvané filadelfské ose, tedy poblíž hranice s Egyptem. Ta bývala údajně centrem pašování zbraní do Pásma Gazy. Je tedy pro Izrael důležité získat kontrolu právě nad tímto územím?

Mimo jiné. Takzvaná Philadelphi Route je vlastně koridor, který odděluje Pásmo Gazy od Egypta. Musíme si připomenout, že do roku 1967 bylo Pásmo Gazy okupované Egyptem. A pak přišli Izraelci a Pásmo Gazy zabrali.

Město Rafáh mezitím vyrostlo na té dnešní hranici a když na sever přišla izraelská okupační armáda, tak byla vytvořena takzvaná Philadelphi Route, tedy jakýsi koridor, který oddělil Egypťany od Izraelců. A pod touto hraniční „zónou“ skutečně v uplynulých dekádách byly vybudovány desítky, ne-li stovky pašeráckých tunelů. V uplynulých letech byla řada z nich zničena ať už Izraelem, nebo Egypťany. Byla snaha je například zaplavit vodou. Egypťané, jak si vzpomínám, zasouvali do terénu vysoké ocelové pláty, aby pašování nějak zmařili.

Nicméně je zjevné, že pašování tam existuje dál a objevuje se i otázka, do jaké míry o tom vědí i egyptské úřady nebo přinejmenším některé složky egyptských tajných služeb. Zda jim teoreticky nevyhovuje mít tento v podstatě ilegální kanál do Gazy.

Takže je jasné, jestli se stále daří do Pásma Gazy dostávat nové zbraně a munici z Egypta?

Izrael to tvrdí, důkazy jsme ale zatím žádné neviděli. Já osobně si myslím, že pašování ani není úplně potřeba, protože Hamás je poměrně dobře zásobený. Připomínám, že Hamás využívá zbraně, které skoro před 20 lety ukořistil palestinské samosprávě. Té je dodával sám Izrael a třeba i Spojené státy. Takže zbraně jsou v Gaze podle mého něčím, čeho je tam opravdu dostatek.

Během uplynulých tří týdnů utekl z Rafáhu před izraelskou ofenzivou podle OSN na milion lidí. Je tedy vůbec jasné, kolik teď v Rafáhu zůstává civilistů?

Já jsem četl číslo tři sta až čtyři sta tisíc, ale jistý si nejsem. Izraelci mají, jak jsem viděl, poměrně detailní mapy, které tuto oblast dělí na desítky jednotlivých sektorů. A když třeba Palestincům říkají, kam se mají odsunout, tak je to poměrně precizně definované, odkud, ze které čtvrti, ze které ulice a podobně.

Takže je také otázkou, pokud jsou tam desítky nebo stovky tisíc lidí, tak kde přesně jsou a jaká jejich část je v těch místech, kde se bojuje a kde hrozí nějaké další incidenty, jako bylo předevčírem zapálení uprchlického tábora, kde zahynulo 40 lidí.

Takže je přesun civilistů z jednoho místa na druhé v podstatě kontinuální.

Vždycky vychází z nějakých konkrétních příkazů, které Izraelci dávají a doprovázejí to obvykle i distribucí zmíněných map.

Jak se podle tebe liší současná situace v Rafáhu od té podzimní izraelské ofenzivy ve městě Gaza?

Myslím si, že teď už je Izrael daleko více pod drobnohledem. Že ačkoliv vidíme, že reaguje často velice arogantně i na mezinárodní, renomované soudní instituce, tak si je dobře vědom, že je na tenkém ledě a že nemůže zacházet s tamními civilisty a civilní infrastrukturou takovým stylem, jako tomu bylo v Gaze.