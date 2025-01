Izrael se z Gazy nestáhne, dokud tam nepovládne někdo jiný než Hamás, je přesvědčený Žantovský

Izrael uzavřel s teroristickým hnutím Hamás příměří. „To, co se stalo 7. října, se nedá napravit žádným protiútokem. Ale po geopolitické stránce se Izraeli do značné míry podařilo obnovit odstrašovací schopnost, na kterou vždy cílil. A to víc a rozsáhleji, než se očekávalo,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus Michael Žantovský, bývalý velvyslanec v Izraeli. Podle něj bude pro Izrael důležité, aby Hamás neobnovil vládu v Gaze.

